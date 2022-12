El mercadillo no se irá del ferial de Plasencia hasta después del 9 de febrero

Este viernes se cumplen cuatro meses del traslado del mercadillo de los martes de Plasencia de la avenida de la Hispanidad al recinto ferial. Ayuntamiento y ambulantes se dieron seis meses de plazo para valorar si el cambio era beneficioso o no, pero el sector ya lo tiene claro: «Queremos volver a la Hispanidad».

Lo afirma Juan Vázquez, presidente de la asociación gitana de Plasencia y portavoz del colectivo, que sin embargo, subraya que cumplirán lo que acordaron con el ayuntamiento en su día.

El concejal de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla, explica que ese acuerdo que firmaron fija el plazo de seis meses de traslado y después la valoración. Por lo tanto, señala que el mercadillo seguirá en el recinto ferial hasta el 9 de febrero y, una vez cumplida esa fecha, «valoraremos y, si siguen en la idea de volver a la Hispanidad, habrá que reconsiderar las propuestas que hicimos antes del traslado».

«El ferial es espacioso y cómodo, pero con lo cómodo no comemos, la gente no sube» JUAN VÁZQUEZ - Portavoz de los ambulantes

Se refiere a la posibilidad de que algunos puestos se ubiquen en el aparcamiento de la Coronación y a la reducción de metros porque, de otra forma, no entrarían el 100%, recuerda.

En su día, los ambulantes rechazaron instalarse en el aparcamiento, pero ahora Vázquez afirma que han cambiado de opinión. «La gente está concienciada».

Los ambulantes se arrepienten del traslado al ferial

Asegura que los vendedores se fueron al ferial «a la fuerza, porque no nos dejaban ponernos a todos» y reconoce que se arrepienten de haber dicho que no a la propuesta del aparcamiento.

Porque asegura que en el ferial no sacan «ni para los gastos. Es más espacioso y cómodo, pero con lo cómodo no comemos, la gente no sube». De hecho, señala que, aunque tengan que estar hasta el 9 de febrero, habrá puestos que no se colocarán porque «para pasar la mañana sin hacer nada es una tontería».

Mientras, el ayuntamiento ultima la adjudicación de tres puestos de alimentación y bebidas que, según Escanilla, se trasladarían también a la Hispanidad.