Feafes Plasencia avisa del alza de ideas suicidas entre adolescentes

El aumento del suicidio en jóvenes es una realidad y, en Plasencia, la asociación Feafes Salud Mental Plasencia ha podido constatar el alza de las ideas suicidas entre adolescentes. De hecho, la coordinadora técnica del colectivo, Nuria Cáceres, afirma que ha recibido llamadas de educadores sociales avisando de muchos jóvenes que «tienen ideas delirantes que exponen en sus redes sociales», e incluso autolesiones.

Cáceres señala que «los padres no lo ven, pero los centros educativos sí, por eso los educadores sociales son una parte importante y deben empezar a verlo porque se puede prevenir».

De hecho, por primera vez en los diez años que lleva impartiendo charlas en institutos, Feafes ha decidido incluir un apartado sobre prevención del suicidio. Cáceres explica que se ha ofertado a todos los institutos de la ciudad, pero ninguno da dado aún una respuesta afirmativa. Considera que les cuesta que se hable del suicidio en los centros porque «piensan que hablar sobre ello puede provocar que tengan más ideas suicidas y es todo lo contrario».

Igual que hablar de violencia de género a los jóvenes no genera más violencia ni enseñar a usar un preservativo incita a practicar más sexo, Cáceres señala el lema de las charlas de Feafes:«Hablar salva vidas, cuando le cuentas un problema a otro, se divide por dos».

Los amigos pueden ayudar en los problemas de salud mental

Además, subraya que los propios amigos pueden ayudar a otro con ideas suicidas. «Cuando alguno les diga que está pasando un mal momento, que no piensen que es una tontería o si les hablan de que quieren quitarse la vida, que no digan que el que lo dice no lo hace, que le den importancia».

En sus charlas, Feafes también advierte de las consecuencias del abuso de las redes sociales, de internet, móviles y sustancias porque «eso mata neuronas y, si tienen familiares con antecedentes, hay más posibilidades de sufrir un trastorno».

En definitiva, Feafes no duda de que hay que hablar de salud mental con los jóvenes, sobre todo para «eliminar el estigma» y transmitir que «cualquiera podemos tener a lo largo de la vida un problema de salud mental y se puede hacer una vida normal».