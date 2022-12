Unidas Podemos Plasencia ha pedido la dimisión de la concejala de Igualdad, Familia, Accesibilidad y Mayores, Mayte Díaz, porque considera que, pese a estar liberada, no está gestionando sus delegaciones «como corresponde».

La portavoz de UP, Mavi Mata, ha puesto de ejemplo el plan de igualdad, el estudio de accesibilidad, la feria de mayores, la ludoteca o la cabalgata.

Del plan de igualdad ha dicho que es "una vergüenza" no tenerlo ya y que en el protocolo de acoso no se ha incluido ninguna de sus propuestas. De accesibilidad, ha apuntado que se pidió un estudio y "no se ha hecho porque no hay voluntad política". Además, considera que se falla en las políticas de mayores y ha pedido los gastos de la cabalgata.

Respecto a la ludoteca, que estará abierta hasta el día 31 en el centro infantil de la Data, Podemos ha pedido que se traslade a otra ubicación para que pueda abrir por las mañanas, sobre todo en las próximas vacaciones y ha señalado que se les ha acabado el contrato al directora y a una monitora y habrá 20 niños que se queden sin plaza por ratio.

El ayuntamiento ha respondido a esto último señalando que "la conciliación está asegurada" y que, aunque hay 40 plazas, acuden una media de 14 niños, por lo que ninguno se quedará sin plaza.

Recientemente, UP pidió también la dimisión del edil de Interior, David Dóniga, por su gestión con el asunto de la reclamación económica por un viaje policial a Portugal con un coche camuflado.