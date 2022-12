Una mujer ha sido presuntamente asesinada y otra ha resultado herida en un piso de la calle Morenas, en el centro de Plasencia.

Según ha confirmado la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Extremadura, ha ocurrido durante la madrugada de este jueves. La víctima, de 45 años y nacionalidad brasileña, ha fallecido como consecuencia de heridas de arma blanca en un piso que se alquila por horas. La joven que ha resultado lesionada tiene 39 años y es de Paraguay. Según ha confirmado la delegación del Gobierno, es un caso "en el ámbito de la prostitución".

El presunto autor es un hombre de 36 años, que ha sido detenido cuando huía de la zona gracias "a la colaboración ciudadana y a la rápida intervención de la dotación de la Policía Nacional".

El arma blanca con la que el detenido atacó presuntamente a las mujeres "ha sido encontrada en el lugar de los hechos".

La Policía Nacional está tomando declaración al arrestado, que pasará después a disposición judicial.

Junto a las dos víctimas, había otras tres en la vivienda, ubicada en el número 3 de la calle Morenas, que se han marchado del piso con todos sus enseres sobre las 11.00 de este jueves. Un hombre ha ido a buscarlas y las ha trasladado en un turismo.

¿Es un caso de violencia de género?

La Policía Local de Plasencia ha declarado que "no se trata de un caso de violencia de género" porque no existía vínculo afectivo entre la víctima y su supuesto asesino. A efectos jurídicos, esto es, según el Código Penal, no es violencia de género, pero sí se trata de un feminicidio, tal y como explican desde la delegación del Gobierno en Extremadura, por lo que es un nuevo caso de violencia machista. La RAE define así el término feminicidio: "Asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia".

Desde la delegación del Gobierno subrayan igualmente que desde enero de este año el Ministerio de Igualdad lleva a cabo una estadística de todos los feminicidios que se producen en España, entre ellos, los que tienen lugar por agresión sexual (por parte de un hombre hacia una mujer con la que no tiene relación íntima ni familiar, con posterior asesinato) o vinculados a la trata con fines de explotación sexual u otras actividades con connotación sexual estigmatizadas por género. El caso de Plasencia podrían enmarcarse en ese supuesto.

"Estas estadísticas sirven para después hacer política para evitar estos crímenes", apuntan desde la delegación del Gobierno.

De este modo, existen dos tipos de recuento. En lo que va de año 44 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas (entre ellas Imane), pero además ha habido 19 feminicidios en el primer semestre de 2022, el 10% de ellos relacionados con temas de explotación sexual.

En Extremadura es el primer feminicidio de este año.