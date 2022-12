Exvecinos del detenido por el asesinato en Plasencia: "Nos hemos quedado sorprendidos"

La imagen del presunto asesino de una mujer en una vivienda de la calle Morenas de Plasencia comenzó a circular el mismo día de su asesinato por una red social y llegó hasta sus antiguos vecinos. "No me lo podía creer, cuando vi que era el hijo del portero me quedé loca".

Prisión provisional comunicada y sin fianza para el asesino de una mujer en Plasencia Lo afirma una vecina que recuerda haberse cruzado muchas veces con el presunto autor del asesinato, que se encuentra ahora en prisión provisional comunicada y sin fianza. "Nos saludábamos y hemos hablado alguna vez, con normalidad, eran una familia normal". Eran porque, aunque el padre del presunto asesino trabajó muchos años como portero en el edificio, ya no residen en el bloque, a pesar de que sigue habiendo un buzón con sus nombres. "Hace años que se fueron y no les hemos vuelto a ver. Nos hemos quedado sorprendidos, los padres tienen que estar destrozados", lamentan. Asesinato en Plasencia: "Los vecinos lo sabíamos, llegaban mujeres en taxi con las maletas" El presunto asesino es un hombre de 36 años al que la Policía Nacional consiguió detener con la ayuda de una vecina y de una persona sin hogar, después de que aquel saliera huyendo del piso donde había matado presuntamente a la mujer, de 45 años y herido a otras dos con un cuchillo. La Policía Nacional ha señalado que la vivienda se alquilaba por horas y la mujer era de nacionalidad brasileña. Se ha catalogado como un feminicidio. Al hombre se le acusa de los delitos de homicidio, lesiones y daños. La investigación policial continúa abierta.