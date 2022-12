Inevitable. Así son estas fechas que, como la misma vida, siguen llegando años tras año ineludiblemente.

Entre todos los preparativos, regalos, decoración, comidas y cenas es posible que aparezcan fuertes sentimientos provocados por la ausencia de aquellos que no se sentarán a la mesa, consiguiendo, por otra parte, enfatizar su presencia. Bien elegida o bien sobrevenida, el deseo de reunión con familiares y amigos con quienes realmente deseas estar y que la distancia o el tiempo han impedido, agudiza la añoranza de los que ya no están físicamente, pero continúan en nuestros corazones, mientras seamos capaces de recordarles.

Ahora, sobrevienen a nuestra memoria y se instalan ahí recuerdos de cómo vivían las fiestas navideñas y hasta, consciente o inconscientemente, nos vemos en pequeñas o grandes acciones reproduciendo su manera de hacer las cosas, tal vez en un intento de acercarnos y acercarles, si cabe, un poquito más. Aquel nerviosismo previo al aproximarse por lo que supone reunir a un buen número de familiares y estar pendiente de cada uno para que no faltara de nada y cada quien tuviera un poquito, al menos, de lo que más le gusta; tener la casa calentita para nuestra llegada y todos aquellos detalles que no supimos valorar en su momento como realmente merecían, acostumbrados a que fuera así por defecto, como venía siendo cada Navidad y que ya echaremos siempre de menos.

En estos tiempos, cuando ese artificial dogma de la constante búsqueda de la felicidad casi nos obliga a hallar lo positivo en cada momento o situación y, en cierto modo, reprime emociones que necesitan sentirse y brotar de la forma que cada quien sepa, parece un lujo que no pudiéramos permitirnos estar nostálgicos o, incluso, tristes por la falta de nuestros seres queridos, vivos o no.

Prestos a ocupar cada carencia, llenamos en exceso nuestros estómagos con suculenta comida; las casas con adornos superficiales que pretenden ocupar esos irremplazables vacíos y, a toda costa, nos esforzamos para estar bien, alegres por los presentes, no vaya a ser que les contagiemos de un sentimiento seguramente mutuo y supeditado a la forzada alegría impuesta socialmente, convirtiéndonos así, en cómplices del mismo desleal despropósito sentimental, haciendo como si no pasara nada o que si no se nombra no existe, cuando tal vez la gran mayoría necesitamos todo lo contrario y no sentirnos además solos al traerles de vuelta, mientras preparamos la cena o ponemos la mesa, incapaces de verbalizar el dolor contenido e impidiendo darnos permiso para reír o llorar juntos hablando de ellos.

Todo, porque la alegría está bien vista y normalizada públicamente, tal como la tristeza continúa relegada al ámbito privado, muestra, quizá, de esa sospechosa felicidad que percibimos a cada paso propia de estas fechas que, tal vez no sea más que el modo de enmascarar temporalmente la cruda realidad.