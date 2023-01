India Simón Gordillo, la primera bebé del año en Plasencia

El primer bebé nacido en el hospital Virgen del Puerto de Plasencia no se ha hecho esperar mucho porque su madre dio a luz el 1 de enero, a las 9.20 horas. Su hija, India Simón Gordillo, pesó 3,320 kilos y midió 50 centímetros.

India es la tercera hija de Samara Gordillo García, de 24 años y Asier Simón León, de 26. Viven en Plasencia, en el barrio de Gabriel y Galán y tienen otros dos hijos, un niño de 5 años y una niña de 3.

Aunque Samara tenía el 25 de diciembre como fecha de parto, este se retrasó y en el hospital le dieron fecha para que el 2 de enero acudiera para someterse a una inducción, en el caso de que la niña no hubiera nacido antes.

No llegó a ese día porque en plena Nochevieja, después de cenar, Samara empezó con dolores. "No me comí las uvas porque no podía de los dolores", ha explicado este lunes desde la planta de maternidad del hospital placentino.

Tradición de la entrega de un jamón

Como ya es veterana, decidió esperar en casa lo máximo posible y, pasadas las seis de la madrugada, cuando ya había dilatado seis centímetros, acudió al hospital. "Fue llegar y pegar", afirma. Todo salió bien e India nació de parto natural y sin complicaciones.

Este lunes se recuperan en el hospital y Samara ya sabe que, por haber tenido al primer bebé del año, La Pitarra del Gordo les entregará un jamón cuando les den el alta para seguir así con una tradición que instauró Vicente Paniagua hace 23 años y ha continuado su hijo Raúl.