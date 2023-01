Los Reyes Magos son eso, magia y la cabalgata de Plasencia ha estado cargada de ella gracias a los numerosos personajes que han acompañado a Melchor, Gaspar y Baltasar en su recorrido por las calles, desde el recinto ferial hasta la plaza Mayor, abarrotado de personas como los años previos a la pandemia.

Los ya tradicionales soldaditos de plomo abrieron el desfile, que salió a las siete de la tarde, pero además, las carrozas de sus majestades han estado acompañadas por una decena de Minions gigantes, caballos hinchables, hadas con paraguas brillantes y otra de grandes dimensiones.

La primera carroza, de dos federaciones de vecinos, era una estrella plateada, a la que seguían después las de los Reyes y cerraba el desfile otra del grupo scout Flor Roja con un gran Olaf, el muñeco de nieve de la película Frozen y numerosos niños disfrazados también de Olaf.

Han recorrido las calles precedidos por la Policía Local y Nacional, con seguridad privada y la ayuda de voluntarios de Protección Civil y, detrás, Cruz Roja y el servicio de limpieza.

Pasadas las ocho de la tarde han llegado a la plaza Mayor, donde había un espectáculo de luz, sonido y humo y también personajes como Elsa, zancudos y también algún hada.

Tras dar una vuelta a la plaza, los Reyes se han bajado de sus carrozas y han saludado a los niños para entrar después en el ayuntamiento y subir al balcón. Allí, Melchor se ha dirigido a una plaza abarrotada para recordar que «este año hay niños que viven la Navidad en mitad de una guerra» y será a los primeros a los que llevarán regalos. Melchor ha pedido que los niños recen por los que están en países en guerra.

Tras su discurso, cañones de serpentina y nieve que han hecho las delicias de todos y la canción navideña por excelencia, All I want for Christmas is you. Después, a casa a esperar los regalos.