La ludoteca abierta por el comercio del centro de Plasencia en la parte alta de la plaza de abastos está teniendo tal éxito que todos los días cuelga el cartel de aforo completo.

Sin embargo, este jueves ha habido quejas de madres por la falta de rotación, ya que aseguran que hay padres que dejan a sus hijos toda la mañana, de forma que otros no pueden entrar o la espera se eterniza y "no es justo". La asociación señala que el límite es de dos horas por niño, pero lamenta que hay padres que no lo cumplen y tomará medidas.

Recuerda que se trata de un servicio que han querido dar a las familias para favorecer además las compras y que no puede aumentar el aforo porque no tienen capacidad económica para contratar a más monitores. El presidente de la asociación, Fernando Santiago, ha pedido disculpas y ha asegurado que, de cara al próximo año, se corregirán los errores.