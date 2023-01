Publicadas las bases para cubrir 62 plazas en el Ayuntamiento de Plasencia

Entre el 22 y el 28 de diciembre se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres las bases para cubrir 62 plazas en el Ayuntamiento de Plasencia dentro del proceso de estabilización promovido por el Estado.

Las primeras en publicarse han sido las bases de 59 plazas que saldrán por concurso de méritos, con lo que no será necesario hacer exámenes y tendrán más puntuación los trabajadores municipales que ahora ocupan esos puestos. Posteriormente se ha corregido un error sobre las futuras listas de espera.

Después se han publicado las bases para cubrir tres plazas por concurso-oposición. Para acceder a estas sí habrá exámenes y los temarios también se han publicado. En este caso también se puntuarán más en el apartado de méritos los servicios prestados en el ayuntamiento.

Todas las bases se pueden consultar en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la sede electrónica municipal (sede.plasencia.es), en el apartado de ofertas de empleo públicas.

A falta de publicar en el BOE

No obstante, las bases aclaran que los plazos de presentación de solicitudes para aspirar a estas plazas no se iniciarán hasta que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado, lo que todavía no ha sucedido, según ha señalado el edil de Personal, Álvaro Astasio.

Tampoco se han publicado todavía en el Diario Oficial de Extremadura.

Las tres plazas que se convocarán por concurso-oposición serán de trabajador social, conserje y operador técnico de informática. En cuanto a las 59 que se convocarán por concurso, serán 6 de técnicos de Educación Infantil para el centro de La Data, 4 de auxiliares administrativos y 4 de operarios de servicios múltiples, 2 de agentes de igualdad, de auxiliares de turismo, de auxiliares administrativos, de especialista conductor de grúa, limpieza, conserje, y camarero limpiador para La Data. El resto serán una plaza para un total de 31 categorías, desde arquitectos a ingenieros, ordenanzas, psicólogos, auxiliares administrativos o especialistas.

Los contratos tienen que estar hechos antes de que termine el próximo año.