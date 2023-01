Ha acabado el año y con su fin y muerte, tal si fuera un ave Fénix incólume y vigorosa, inmediatamente renace otro que, en ese afán humano de controlar lo incontrolable y, más que nada, el tiempo, creando utensilios de medida, espejismos como los calendarios o relojes, que nos ofrezcan ese falso sentido de control, nos lleva a creer que el pasado queda atrás, mientras continúa formando parte de nuestro presente y este es un nuevo principio de… lo que sea.

Sin embargo, la vida continúa transcurriendo con su devenir como cada día, igualando el treinta y uno de diciembre al diecinueve de julio o al uno de mayo y el Viejo Año y el Nuevo pasan como otros días cualesquiera de entre los trescientos sesenta y cinco restantes. Los hechos lo demuestran cuando, tanto en el final del primero como en el comienzo del segundo, ha seguido habiendo nacimientos y muertes, salud y enfermedad, bondad y maldad, uniones y rupturas, compañías y soledades… ese infinito eterno retorno que no cesa.

Esperamos e incluso nos proponemos que la llegada del cambio de anualidad nos hará mejores personas, cuando ni un azote como la pasada pandemia, donde nuestras vidas sufrieron el mayor y más inesperado mazazo, ha logrado que seamos diferentes.

Y en esta evolución social (demasiadas veces todo lo contrario) que proviene de la expresión latina evolutio, contracción de ex (hacia fuera) con la conjugación del verbo volvere (dar vueltas), en este girar como si de una rueda se tratara, aunque parezca una contradicción, perdemos la perspectiva de la realidad cuando, una y otra vez volvemos hacia atrás sin remedio al mismo tiempo que seguimos adelante, viviendo y repitiendo las mismas cosas mientras el tiempo y la vida transcurren y olvidamos que el recorrido posee doble sentido, positivo o negativo, y también, que esa repetición es la que posibilita la comprensión de lo incomprensible.

Así que creo que hoy, cuando prevalece la filosofía del todo vale o el carpe diem en la que todo parece efímero o imperdurable, necesitamos reducir el ritmo frenético interno y externo y aprender a permanecer, a tomarnos el tiempo para reflexionar acerca del cuidado de lo verdaderamente importante, propio y ajeno, único o compartido, con paciencia, aceptación y la resiliencia necesarias para sobreponernos y fluir con la adversidad que acontece en las relaciones humanas, en lugar de tomar el camino más corto, no por ello más fácil, cuando la saturación nos oprime y permitimos que arrase con todo a su paso, conscientes de nuestro libre albedrío para elegir siempre, pero con la certeza de que mejorar implica tener la predisposición y la voluntad de querer ser mejor y practicar la bondad, pues nadie puede enseñar o ayudar a quien no quiere aprender o ser ayudado. Y, como dijo F. Nietszche en su Ecce Homo (1888), para no sufrir sin remedio: "…No solo soportar lo necesario… sino amarlo".