El pasado miércoles, el ayuntamiento confirmó que aguas fecales habían vuelto a salir del pozo situado en el paseo de la margen izquierda del río, a la altura de los viveros de la variante sur. Este lunes, el vertido continúa y usuarios de los paseos han mostrado su indignación porque no hay más remedio que pisar las aguas sucias y el olor es "insoportable".

El edil de Medio Ambiente, Sergio López, dijo el día 4 que el motivo del vertido era que «con las fuertes lluvias de estos días el colector ha entrado en carga» al haber recogido tanto las aguas negras de la mayoría de municipios del Valle del Jerte como las pluviales.

Además, López señaló que el ayuntamiento había avisado a la Mancomunidad de municipios del Jerte, que es la titular del colector y esta les transmitió que «sus obreros están en los pozos, revisándolos y reparándolos en la medida de lo posible mientras deja de salir agua».

Sin embargo, el vertido no ha cesado y los usuarios se preguntan por qué no se toman medidas y se impone una sanción contundente para que no vuelva a repetirse.

Según Díaz, la mancomunidad está buscando una solución definitiva, pero lo cierto es que llevan produciéndose vertidos en la zona desde hace diez años y aún no se le ha dado.

Desembalse de la presa

Por otro lado, durante la madrugada de este lunes se ha producido un nuevo desembalse de la presa y a primera hora se han cerrado los paseos del río por precaución. A mediodía, ya no había cintas y los usuarios han vuelto a los paseos, que esta tarde se mantienen abiertos.

Se han desembalsado hasta 140 metros cúbicos por segundo "por previsión de recogidas de aguas en el Valle del Jerte", según ha apuntado el concejal.