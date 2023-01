Música alta y puertas abiertas, quejas de vecinos de Plasencia por el ocio nocturno

Terminadas las fiestas navideñas, vecinos de la zona centro de Plasencia han hecho balance y tanto la asociación Intramuros como otros de calles con locales de ocio nocturno coinciden en que algunos han tenido «la música alta y las puertas del local abiertas», con lo que el ruido ha trascendido al exterior.

Así ha sucedido en la calle Cartas y también ha habido quejas vecinales por ruidos en la zona de Clavero y Talavera. No obstante, en esta última hay vecinos que han señalado que «la lluvia ha minimizado los ruidos porque la gente no ha estado tanto en la calle» y por lo tanto se han reducido las aglomeraciones.

"Música alta, puertas abiertas, vómitos y demás, sólo que más días y hasta más tarde"

Para Julián Gutiérrez, presidente de la asociación vecinal Intramuros, integrada en la asociación regional del ruido, «el problema fundamental es que no hay una presencia policial permanente en la calle, desde las once o doce de la noche, no para sancionar, sino para invitar a la gente a que entre en los locales. La solución tiene que ser a base de presencia policial».

«Música alta, puertas abiertas, vómitos y demás, sólo que más días y hasta más tarde», debido a la ampliación horaria concedida por las fiestas navideñas, es el balance de un vecino de la calle Cartas.

El ayuntamiento no ha hecho de momento una valoración de cómo han transcurrido las Navidades tras el anunciado refuerzo de la presencia policial.