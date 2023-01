Los baches se 'adueñan' de Plasencia

A finales de diciembre, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, dijo que las lluvias habían «destrozado» gran parte del viario público. Como ha vuelto a llover durante las navidades, ha aumentado tanto el número de baches como el grosor de los que ya estaban, con lo que no hay un barrio de la ciudad que no los tenga. Autoescuelas y colectivos vecinales tienen diferentes opiniones sobre los beneficios del bacheo, pero todos coinciden en que es urgente arreglar las vías.

Así, desde la Autoescuela Gutiérrez califican el estado de la ciudad de «horrible, los baches parecen piscinas municipales». De hecho, señalan que sufren «las ruedas, los sistemas de suspensión y nos toca pagar a nosotros».

En su opinión, «el parcheo es muy deficiente y no es suficiente». Consideran que es necesaria una actuación «de calidad» porque si los baches se rellenan «con tierra», en cuanto vuelve a llover vuelven a aparecer.

Además, creen que lo que habría que hacer es «una revisión anual de las calles principales, avenida Alfonso VIII, La Salle, Salamanca, Calvo Sotelo» y también de las adyacentes.

De momento, apunta que incluso tienen que avisar a los examinadores de las zonas con más baches a la hora de organizar el recorrido con los alumnos.

El Grupo Placentina también considera que los baches tienen un «efecto negativo» en sus vehículos, de hecho, ha mantenido contacto con la alcaldía para mostrar su preocupación y señala que el ayuntamiento se ha comprometido a abordarlo «a corto plazo».

Mientras, su responsable, Antonio Macedo, recomienda a los conductores que adecuen la velocidad al estado de las vías y conduzcan con «mucha prudencia». Sobre en qué momento actuar, apunta: «Se me escapa si es mejor esperar o no al paso de las lluvias, si se asfalta y vuelven a salir con nuevas lluvias, no sé si merece la pena esperar un poco o no».

Las federaciones de vecinos opinan sobre los baches

Además de las autoescuelas y, dado que todo el que conduce en la ciudad sufre los baches, dos federaciones de vecinos han dado también su opinión.

Como portavoz de Avepla, Juan Benito no duda en señalar que el asfalto en la ciudad actualmente es «un desastre». Considera que hacer una campaña de bacheo es «tirar el dinero, no vale para nada, es pan para hoy y hambre para mañana».

Por eso, en su opinión habría que hacer una única campaña de asfaltado, pero de calidad, de forma que durara en el tiempo y no hubiera que realizar varias actuaciones a lo largo del año.

Para Agustín Benavente, presidente de la Federación Placentina de Asociaciones de Vecinos, Fepave, es necesario dar «un repaso» a los baches. De hecho, considera que habría que taparlos «de inmediato».

Discrepa con Benito en el sentido de que el bacheo no sirve de mucho porque opina que, «si el bacheo se hace bien, el asfalto no tiene por qué levantarse. Los baches que hay son terribles, pero no se puede echar un poco y taparlo, hay que echar un trozo de cemento grande».

Su intención en convocar una reunión de la directiva de Fepave para tratar el asunto.

Con todo, el alcalde anunció el 23 de diciembre que el ayuntamiento iba a hacer un bacheo de urgencia para tapar los baches hasta que se pudiera poner en marcha la campaña de asfaltado. Pizarro señaló que se estaba haciendo un listado de baches. Precisamente, este jueves está previsto que el concejal de Obras, David Dóniga, informe sobre este plan.