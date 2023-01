El Ayuntamiento de Plasencia va a realizar una edición facsímil del libro Descripción de la ciudad y obispado de Plasencia, obra del médico Luis de Toro y que data de 1573. Se da la circunstancia de que esta obra incluye el plano de Plasencia que se utilizó como imagen de la reciente exposición de Las edades del hombre y que es el más antiguo que se conserva.

La junta de gobierno ha aprobado ya un convenio con la Universidad de Salamanca para la cesión del documento y poder realizar esta edición, ya que "la única copia conocida del manuscrito obra en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca".

Así, el convenio tendrá una duración de cuatro años. La Universidad de Salamanca facilitará una copia digital del manuscrito en alta resolución, que se utilizará para llevar a cabo "una edición venal de 1.000 ejemplares del manuscrito en sí y 2.000 copias no venales (no se editan para ser vendidas) del plano". La edición debería llevarse a cabo en un plazo de dos años.

El coste de publicarlo sería de 15.730 euros

Según un informe técnico municipal, el convenio no tiene tiene impacto económico directo, en el Ayuntamiento de Plasencia porque no obliga a la publicación de esa edición facsímil. No obstante, si se decidiera publicarlo, la valoración inicial del coste es de 15.730 euros con IVA. "Eso quiere decir que cada ejemplar tendría un coste unitario para el ayuntamiento de 15,73 euros", señala el informe.

De momento, lo que se ha aprobado es el convenio para realizar el facsímil y una edición independiente, en forma de lámina, del plano de Plasencia.

El ayuntamiento justifica su interés por este facsímil en que la exposición Las Edades del Hombre "ha puesto de manifiesto el interés del turismo por el arte y el patrimonio, concretamente también por el patrimonio documental".