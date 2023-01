Seguro te han contado alguna historia o hablado de algún personaje cercano y extraño, carentes de explicación lógica. Más dados en las zonas rurales que salpican nuestras comarcas serranas.

Recuerdo estar alrededor de la lumbre de la cocina de la casa chica escuchando contar historias a mi padre, transmitidas por el suyo antes, haciendo honor a la valiosa cultura de la tradición oral, de esa manera tan parsimoniosa, también heredada que, sin saberlo, le atribuía el encanto y la atmósfera necesarios para narrarlas y tenerte en vilo desde el principio hasta el final, en ese momento en el que el crepitar del fuego al consumir su última llama, daba paso a las silenciosas brasas y se te quedaba la espalda helada.

Era muy pequeña, pero hubo una en concreto que se me quedó grabada a base de escucharla y aún hoy la recuerdo porque iba acompañada de un verso que dice: “desde el Cerro Piñalba a la Fuente Lavé hay un tesoro y nadie lo ve”. Se trata de una leyenda que habla de un cerro conocido en Arroyomolinos de la Vera como El Coto, que nos separa del también verato vecino, Pasarón, y que relata el hallazgo, por un cabrero, de una oculta y profunda cueva repleta de oro y joyas, relacionada con el pasarroniego Palacio de la Magdalena y hasta con Jaraíz de la Vera.

Como esta, hay cientos de misterios escondidos en lugares de nuestro territorio norteño. Muy popular es la Serrana de la Vera, cuyas envergadura y dotes guerreras le han granjeado la fama de la que hoy goza, gracias a una concienzuda divulgación generacional, en el transcurso del tiempo, o a través de la copla creada en su honor que, que con ocho añitos aprendí y aún no he olvidado y, en más de una ocasión he cantado.

Pero estos son sólo dos ejemplos de tantísimos como existen en este norte nuestro, repleto de fantásticos parajes donde dar rienda suelta a la imaginación.

Por eso, como reconocimiento a tan valioso e ingente patrimonio inmaterial, la Diputación cacereña ha editado la Guía Mágica del Norte de Cáceres, que muestra en portada al hurdano Machu Lanú y está repleta de mitos y leyendas de gran riqueza, en la que, a través de distintas rutas, puedes descubrir enclaves tan reales como mágicos y prevé publicar una serie donde recoger tan inestimable herencia rural.

Desde la leyenda de Los amantes de Ahigal, (recogida fielmente en su Jabla Paleta, obra reconocida por filólogos como huella viva del viejo dialecto leonés), hasta nuestro querido Jarramplas, un sinfín de historias sobre brujería, duendes, ánimas, fieras, santos, etc. esperan ser contadas. Tal vez, si dejamos el móvil un rato, podamos continuar con la tradición para salvarguadarla.