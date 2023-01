La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres ha desestimado el recurso presentado por la empresa Formanortex de Plasencia, al que se adhirió parcialmente la Fiscalía, contra una sentencia del juzgado de lo Penal número 1 que absolvió al sindicato CNT, a su secretario de acción sindical, Juanjo Horrillo y a una extrabajadora de la empresa, que les denunció por extralimitarse supuestamente en la reclamación del pago de horas extra.

La Audiencia señala que la sentencia del juzgado expone «extensos razonamientos jurídicos» y realiza una «pormenorizada valoración de todas y cada una de las pruebas practicadas en el juicio».

Además, coincide con el juzgado en que «vociferar una proclama reivindicativa del pago de las horas extras ante su responsable, impidiendo que cerrara la puerta hasta que terminaron de exponerla, e insultar en la calle a dicha representante en una ocasión, aun cuando ciertamente se apartan de los cauces legítimos de una reclamación, no son conductas delictivas puesto que no constituyen violencia, intimidación o fuerza en las cosas».

También señala que exhibir carteles y repartir pasquines «constituye una forma de acción sindical» y enviar mensajes de correo señalando que la empresa no pagaba las horas extra, días después de que se hubiera acordado el pago y no se hubiera recibido, era «veraz». Contra esta sentencia no cabe recurso salvo el de casación.

Valoración de la CNT

Una vez notificada la sentencia, el sindicato CNT ha destacado que, "por tercera vez consecutiva, la justicia absuelve a los actores denunciados a pesar de los intentos de la empresa". Recuerda que, antes de acudir al juzgado de lo Penal, la empresa ya perdió en el de lo Social por una reclamación de cantidades a pagar a la trabajadora.

El sindicato ha subrayado que, "las acusaciones que se vierten en las denuncias son totalmente falsas" y que lo único que ha hecho es "condenar y luchar contra la precariedad laboral que hay en Formanortex".

Además, insiste en que la administración "debería controlar más las condiciones laborales de las empresas que participan en licitaciones públicas" y también censura que, "en un Estado de Derecho dentro de Europa, se permita la persecución judicial por parte de empresarios contra los sindicatos".