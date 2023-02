"Tenemos el compromiso de Vara de que vendrán empresas a Plasencia"

Alfredo Moreno (Madrid, 1960) se afilió al PSOE en 1992 y entró por primera vez en una lista en el 2011. Es portavoz del grupo municipal del PSOE de Plasencia, secretario local en sustitución de Blanca Martín desde marzo del 2022 y acaba de ser nombrado candidato a la alcaldía.

¿Ha cumplido un sueño?

Realmente, no era algo que tuviera en mente. Sí he sido una persona inquieta y, cuando entré en política, no tenía intención de presentarme a candidato. Pero, desde el 2019, haciendo la campaña con Raúl Iglesias, entré más en el municipalismo y me entró el gusanillo.

Dijo que quería esperar a tener un proyecto antes de anunciar si optaba a ser candidato, ¿por qué?

Básicamente porque el ayuntamiento está como está a nivel económico y hay que hacer un plan a cuatro o cinco años para estabilizar las cuentas. Eso implica que hay muchas cosas que no se iban a poder hacer, pero yo quería que hubiera un compromiso con esta ciudad para que pudiera progresar y es lo que he pedido a Mérida y a Cáceres. Cuando empezamos a hacer un proyecto de ciudad a 20 o 25 años, salieron 65 propuestas que dependen del Estado o la Junta. Se han presentado en Mérida y a Vara y se ha comprometido y eso es lo que hace que yo me comprometa a llevar a cabo el proyecto.

Pero eso estará a expensas de que Vara vuelva a ganar las elecciones, ¿cree que lo hará?

Por supuesto y, aunque no fuera así, que no va a pasar, un equipo de gobierno tiene que tener capacidad de negociación con el gobierno que esté. No podemos tener una política de confrontación continua con el resto de instituciones. Pero vamos, que ganará.

¿Cuáles son las líneas prioritarias del proyecto del PSOE?

Prioritario es crear condiciones para que puedan implantarse empresas. Tenemos el compromiso de Guillermo de que van a venir empresas. Donde estará la nueva estación, hay mucho espacio para hacer un buen parque empresarial. La Junta está en conversaciones con el SEPES para comprar esos terrenos y hacer el parque. También es prioritario poner en marcha el matadero municipal y crear un consorcio cultural, al igual que otro para turismo y para deportes, como tienen el resto de las grandes ciudades de la región.

¿Cómo va a convencer a la ciudadanía de que eso es posible?

Hemos creado un comité de campaña y empezaremos en marzo intentando explicar a los ciudadanos qué queremos hacer, por qué y que de verdad hay ese compromiso.

¿Vendrá Vara a apoyarle?

Sí, está previsto.

Pizarro ya lleva tres mayorías absolutas, ¿no teme que pueda lograr una cuarta?

Sí, puede hacerlo. Son los ciudadanos los que tienen que meter la papeleta en la urna, lo que vamos a hacer es intentar convencerles de que lo que proponemos es real, tangible y bueno para Plasencia.

¿Y por qué habría que votar al PSOE y no al PP?

Porque lo que estamos proponiendo es un proyecto de ciudad, para empezar en mayo. Lo que tiene Pizarro son tres legislaturas en las que se ve lo que puede hacer el PP, que tiene a Plasencia totalmente dejada. Pero Einstein dijo que, si haces siempre lo mismo, no esperes resultados diferentes. Si quieres votar lo mismo, vas a tener lo mismo, hay que cambiar.

Llevan 4 años en la oposición, ¿cree que han estado a la altura?

La experiencia que teníamos la mayoría de concejales era cero. Hemos intentado aprender lo más rápido posible y por trabajar no ha quedado.

Toca ahora confeccionar la lista. ¿Cuándo la tendrá y reflejará esa unidad que siempre pide Vara?

Lo ha pedido Vara y todos. Somos compañeros y me siento muy orgulloso de todos porque han reconocido que había un camino y tengo que responder a esa facilidad que me han dado. Voy a hablar con todo el mundo para traer lo mejor a esa lista. La tendremos antes del 10 de marzo.

¿Se lo propondrá a Nuria López?

Se lo propondré a mucha gente y ella puede estar entre ellos.

Otra persona que suena es Esther Sánchez Tapia, ¿le parece una persona válida?

Por supuesto. Hemos colaborado muchísimo en estos cuatro años y no hay más que ver cómo trabaja.

¿Qué perfil de personas quiere en esa lista?

Personas trabajadoras, que conozcan lo que es un ayuntamiento, las parcelas de las que se van a ocupar y se comprometan.

¿Cómo se puede revertir la pérdida de población?

Creando empleo, que se consigue atrayendo empresas.

Necesitamos una estación complementaria para el AVE ¿cree que fue un error rechazar la ubicación en Retortillo?

A la vista está. Se descartó con el gobierno de Rajoy y Pizarro y ahora se vuelve a poner sobre la mesa. Nosotros vimos cuál era el futuro y lo dijimos y se nos tachó de todo.

Dicen que Pizarro está agotado porque lleva mucho tiempo ¿no se puede decir lo mismo de Vara?

La diferencia es que Vara siempre ha dicho que quiere gobernar y tiene la misma intensidad y Pizarro, la noche que ganó las elecciones dijo que era su última legislatura y ha estado trabajando por irse de Plasencia. Si en cuatro años no ha tenido proyecto, qué es lo que nos espera. Su propio partido no le ha querido y se tiene que quedar aquí.

¿Qué ha aprendido de Blanca Martín?

De Blanca se pueden aprender muchísimas cosas, entre ellas su entrega total a la política y al servicio de los ciudadanos. También su conocimiento de la política. A nosotros nos ha ayudado mucho.

En las últimas elecciones, el PSOE perdió un concejal, ¿cree que va a ser posible recuperarlo?

Nosotros vamos a ganar por mayoría absoluta.