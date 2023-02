Multa de 200 euros por un aparcamiento de cuatro minutos en Plasencia

Cuatro minutos. Es el tiempo que un vecino del centro de Plasencia se excedió respecto a la hora permitida para aparcar en el aparcamiento para carga y descarga de la puerta del Sol. La Policía Local le ha puesto una multa de 200 euros.

Ha ocurrido este lunes, a las 17.04 horas. El afectado, Nacho Serrano, se queja de que la señal de tráfico "no especifica" quiénes pueden realizar esa carga y descarga y considera que "se debería especificar que está reservado a mercancías porque si no, es un aparcamiento trampa". Además, afirma que se puso en marcha en pandemia "para agilizar las compras a la gente", permitiendo aparcamientos cortos.

Otro aspecto que señala como capaz de generar dudas es que las plazas pintadas "son muy pequeñas para que quepa un camión o una furgoneta". En todo caso, es consciente de que el Reglamento General de Circulación señala que este tipo de estacionamientos no es para turismos, pero insiste en que se especifique y critica que, por apenas cuatro minutos, se le haya impuesto una sanción calificada como grave. "En ayuntamientos como el de Madrid lo tienen regulado y es de 80 euros, leve, pero aquí no está regulado", afirma.

Además, recuerda que aparcó "a las cinco y en unos minutos llegué y vi al policía y le dije que acababa de aparcar y ya me iba, pero me dijo que esa su forma de trabajar, que se multaba y, si no estaba de acuerdo, podía alegar y se podía quitar la multa, pero eso es una pérdida de tiempo por cuatro minutos".

No obstante, la recurrirá. Se da la circunstancia de que este vecino denunció hace un año que le habían multado nueve veces por aparcar en la plaza Mayor, donde está permitido para los residentes durante media hora. En ese último caso, la policía retiró la denuncia.