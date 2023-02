Fernando Pizarro: «No podría tener mayoría absoluta si de otros partidos no me votaran»

Fernando Pizarro lleva casi doce años gobernando Plasencia con mayoría absoluta. Aunque mostró su disposición a liderar el PP regional, finalmente dio un paso a un lado y volverá a luchar en mayo por mantenerse en la alcaldía.

Aunque en junio ya dijo que volvería a presentarse, el PP ha presentado a varios candidatos antes, ¿se ha sentido menospreciado?

No, en absoluto. La diferencia es que el único que era alcalde era yo y los candidatos que no tienen una parte pública necesitan más tiempo para una campaña.

Pero María Guardiola ha dicho que tendrá reuniones periódicas con los candidatos de Cáceres, Badajoz y Mérida y con usted no. ¿Cree que debería estar?

En esa primera reunión, ellos ya estaban presentados y yo no y tiene un trasfondo de promoción de los candidatos. Yo estoy a disposición y creo que la presidenta suma para conseguir sus objetivos y se dará cuando tenga que darse.

¿Cree que la presidenta está minusvalorando a la ciudad o a usted, pese a sus mayorías absolutas?

Yo creo que eso no existe, no hay ningún desprecio hacia Plasencia por parte de la dirección regional del partido. En ninguna otra presentación ha habido representación de la nacional, mi gesto de lealtad hacia el partido tenía que estar refrendado por la nacional y así lo quisieron ellos, que no fue cuestión mía.

En esa presentación, Miguel Tellado le agradeció esa lealtad, pero María Guardiola no, ¿le hubiera gustado que lo hiciera?

Yo creo que las cosas no se agradecen exclusivamente con palabras, se agradecen con hechos y su presencia aquí, en un acto casi de partido, ya es un agradecimiento de la presidenta.

¿Cómo es su relación con ella?

Tenemos una comunicación fluida, que es muy importante para el propio partido.

"Cuando esto te lo planteas no como un trabajo sino como una vocación de servicio, el agotamiento físico no cuenta"

Si vuelve a ganar en Plasencia, ¿ganará el PP o Pizarro?

Yo sé que hay mucha gente que dice que vota a Pizarro y eso se da mucho en los alcaldes. No podría tener mayoría absoluta si gente de otros partidos no me votara. Pero si yo en el 2011 no hubiera tenido el paraguas de una organización nacional como el PP difícilmente habría ganado las elecciones. Me siento orgulloso de formar parte de una organización a la que le debo mucho de lo que yo soy. Sin el PP, habría sido difícil llegar a ser alcalde tres legislaturas.

Lo pregunto porque hay muchos militantes molestos con lo que pasó con el proceso regional

Yo tengo que agradecer mucho que la gente tenga esa afinidad conmigo, pero los que estamos dentro del partido sabemos que lo importante no son las personas sino la propia organización.

Ser el candidato por cuarta vez supone que se pueden valorar sus logros, pero también pensar que está agotado...

Yo creo que no hay ningún agotamiento. El camino es tan largo, hay tantos cambios que el agotamiento incluso del propio proyecto de ciudad no se puede dar. Cuando esto te lo planteas no como un trabajo sino como una vocación de servicio, el agotamiento físico no cuenta y lo que tienes es un mayor conocimiento de la realidad y una mayor responsabilidad. Ahora aporto más certidumbre y serenidad que en el 2011, cuando era un melón sin abrir.

¿Qué ha hecho por Plasencia en estas tres legislaturas?

Yo llegué a una ciudad con 5.000 parados y una crisis económica terrible y pudimos remontar eso, no en una legislatura. En la segunda ya no veías esa situación. Uno de los elementos han sido 26 millones de inversión solo en fondos europeos como cuestión exclusiva del ayuntamiento, a las que sumaría el resto porque tienes que hacer muchas gestiones con otros. Los servicios, la promoción turística con Las Edades del Hombre y hemos acabado con el mal ojo de las huertas de La Isla, la sangría de pagar 6.000 euros al día que se incorporaban a la deuda. Ya sabemos que tiene un final.

¿Y qué puede seguir haciendo?

Lo que le puedo decir a los ciudadanos es que siga confiando en que todo aquello que nos trasladan y está en nuestra mano lo gestionamos para mejorar su calidad de vida. Con eso, en los próximos meses se anunciará el proyecto de Martín Palomino, la estación complementaria, nuevo suelo industrial público, la reapertura del matadero... Todo es parte de la continuación de un proyecto.

"Extremadura necesita una alternancia, reformas profundas y solo las puede acometer María Guardiola"

¿Se puede revertir la pérdida de población?

Nosotros no somos una isla y ese es un mal endémico de nuestra tierra y hay que hacer una valoración integral de qué necesita Extremadura para la gente no se vaya. También hay un problema demográfico, hay que ver el desarrollo industrial y empresarial de Extremadura.

Sobre la nueva estación de tren, ¿se equivocaron al rechazar la estación en Retortillo en el 2011?

No nos equivocamos. En aquel momento, la mayor protesta era que mandaban la estación a 15 kilómetros, anulando la estación actual y le pedimos a Adif mantenerla. Luego, en el desarrollo del AVE nos dicen que no puede entrar y salir y por cuestiones técnicas hay que hacer una complementaria, pues vamos a hacerla.

¿Cree que María Guardiola ganará las elecciones?

Creo que Extremadura necesita una alternancia en el poder porque el modelo socialista está fracasado y las reformas profundas que se necesitan solo las puede acometer la alternancia que representa María Guardiola.

¿Y Feijóo las nacionales?

Creo que en este momento es bastante factible. Yo pediría que tuviera una mayoría consistente para gobernar en solitario.

¿Aceptaría un cargo si se lo ofreciera, lo han hablado?

No me han ofrecido nada, pero mi objetivo ahora es ser alcalde de Plasencia y no me planteo ninguna otra posibilidad.