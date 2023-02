Los vendedores ambulantes del mercadillo textil y de complementos de Plasencia seguirán poniendo sus puestos en el recinto ferial hasta que se pueda llevar a cabo su traslado de nuevo a la avenida de La Hispanidad.

Aunque ha finalizado el periodo de prueba de seis meses que firmaron con el ayuntamiento y quieren regresar, han descartado la opción de marcharse a otros municipios, que se habían planteado, por el coste que supone, sobre todo de gasolina.

Así lo ha manifestado este lunes el portavoz del colectivo, Juan Vázquez, que en su día habló de la posibilidad de no instalarse o acudir a otros mercadillos. "Seguiremos allí hasta que podamos trasladarnos, el concejal nos dio buenas perspectivas", ha señalado Vázquez. No obstante, como muy pronto, el regreso a la Hispanidad no será hasta abril porque primero debe aprobarse el cambio en pleno y estar un mes en exposición pública por si hubiera alegaciones.