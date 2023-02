Carnaval contra la violencia de género y colorido en Plasencia

El año pasado, volvió el desfile de Carnaval a las calles de Plasencia tras muchos sin celebrarse. No dio apenas tiempo a prepararlo. En esta ocasión, se ha notado que comparsas y grupos han tenido un año por delante porque además, una de ellas, con apoyo del ayuntamiento, ha dedicado su carroza a la lucha contra la violencia de género.

Al fondo hay sitio ha salido a desfilar con las manos moradas, una carroza con el lema Ni una más y los símbolos de la mujer y el lazo morado y también carteles con frases como Este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata; Somos el grito de las que ya no tienen voz o Tu miedo a mi libertad se llama machismo. El ayuntamiento ha contribuido con fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Abrieron el desfile disfrazados de la tradición mejicana del día de los muertos y varias coreografías muy preparadas.

También destacaron los bailes del grupo del AMPA del colegio Miralvalle, con disfraces de maestros de ceremonias de circo y donde predominaban el rojo, el amarillo y el azul.

Otra comparsa, La Unión hace la juerga, sorprendió con una reproducción del reloj del Abuelo Mayorga, con abuelo incluido y disfraces de la Edad Media.

También salió la asociación de inmigrantes de Plasencia con disfraces variados y, tras ellos, la comparsa Jaleo fino, con la temática La vie en bleu (La vida en azul) y un disfraz con este color como predominante y también varias coreografías preparadas

El AMPA de San Calixto emuló a los Trolls de la película e Indomables representó un bosque con hadas, árboles y otros personajes. El gimnasio Losan cerró la marcha recordando a Eva Nasarre y su look aeróbico y colorido, animando además con sus bailes al numeroso público asistente.

En suma, un desfile más preparado y con más color y coreografías, que promete mejorar aún más el próximo año porque ya hay otros colectivos que han mostrado su disposición a sumarse.