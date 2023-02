Aclaración sobre el caso de asesinato en Plasencia

El abogado del hombre investigado como presunto autor del asesinato de una mujer en Plasencia el pasado diciembre, ha querido aclarar, en relación a la noticia publicada en este medio el 9 de febrero que: "jamás he referido que mi representado cogiera de la cocina un cuchillo, el arma del asesinato, y con éste, asesinara a la víctima. Ese tipo penal, reitero, nunca lo he manifestado, he hablado de presunto homicidio y lesiones, como causa de la investigación. Este periódico, únicamente puso en su boca la frase "cogió un cuchillo de la cocina, porque él no lo llevaba".

Además, señala que tampoco ha manifestado "que saliera corriendo detrás de las mujeres y que a una la hirió y a la otra no porque se escondió, ni sustrajera un bolso, ni cuanto consumieron ni bebieron, solo que lo hicieron y que la prueba de análisis de orina y sangre, determinaría el grado de consumo. Solo hablé de cuestiones jurídicas de defensa sobre eximentes, y/o en su caso, atenuantes, como bien se recoge y, específicamente, en el delito de homicidio, así como, pruebas solicitadas para acreditar las mismas". En relación a la información sobre qué tribunal juzgará el caso, que este periódico no atribuye al letrado, aclara que "nunca puede ir a un Juzgado de lo Penal, y siempre sería competencia de la Audiencia Provincial de Cáceres por Tribunal del Jurado, o en su caso, Magistrados profesionales que forman parte de la Sala".