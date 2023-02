Cinco casos de intento de suicidio en jóvenes, en un año en Plasencia

En el curso 2021/2022, el equipo de Salud Mental infantojuvenil del área de salud de Plasencia atendió «5 casos de intentos de suicidio gravísimos que se han salvado por casi nada, por pura casualidad». Lo afirma la psiquiatra del servicio, Blanca Lusilla, que junto a la residente de Medicina Familiar y Comunitaria Cristina Marín, está dando charlas en los institutos para dar visibilidad a la situación y «pediros ayuda».

Así se lo han dicho a los adolescentes que, según Lusilla, «tienen mucha responsabilidad en esto» porque «en nuestro servicio vemos constantemente chicos que lo van pasando mal por circunstancias de la vida y la gota que colma el vaso con mucha frecuencia es un comentario ingenioso de los colegas, un insulto, que le hagan el vacío, que le echen del grupo de amigos...»

Lusilla explica que lo que les ha llevado a salir a los centros educativos son «las estadísticas» porque «están aumentando de forma muy preocupante las tasas de suicidio en los menores entre 10 y 14 años».

Con métodos muy agresivos

Pero además, destaca de esos 5 casos que atendieron el curso pasado que utilizaron «métodos muy agresivos. Eso en los menores nunca lo hemos visto, hemos visto pastillitas, lo de siempre, ingresa dos días, le damos el alta, resolvemos un conflicto familiar… pero esto que hemos vivido este año nunca nos ha pasado».

Señala también que, «a diario, llegan al servicio casos que están relacionados con conflictos importantes con el grupo de edad», a los que se suman «circunstancias adversas de cualquier familia y tres crisis que llevamos, de las hipotecas, del covid y la guerra de Ucrania».

"El factor número uno es la angustia, el sufrimiento y la desorientación de los padres" BLANCA LUSILLA - Psiquiatra del servicio de Salud Mental infantojuvenil

En cuanto al covid, afirma que niños y jóvenes «se aislaron en el confinamiento, interrumpieron su vida y a los que son más tímidos les costó volver a salir fuera». Pero en su opinión, «el factor número uno en estos momentos es la angustia, el sufrimiento y la desorientación de los padres, que lo están pasando horrorosamente mal», en la mayoría de los casos por las dificultades laborales y, como consecuencia económicas.

De esta forma, dejan de ser «el sostén» de los hijos, que es «fundamental en la adolescencia y en los niños más».

Si además, a esto se unen situaciones de acoso o ciberacoso, las posibilidades de tener ideas suicidas o llegar al intento de suicidio se multiplican. «Las víctimas tienen más del doble de posibilidades de tener ideas suicidas que los acosadores, que tampoco están bien», señala.

Centros educativos y terapéuticos

Por eso, Lusilla aboga porque los centros educativos sean «centros terapéuticos para los niños, para que el que tiene dificultades logre recuperarse y no hundirse».

A los compañeros les piden que «tomen conciencia de la gravedad que puede tener para una persona un insulto, un mote, una broma» y pidan ayuda. Precisamente, la Junta acaba de presentar el teléfono Extremadura Responde, que ofrece atención psicológica a jóvenes de 10 a 30 años en el teléfono 900 060101.

"La gota que colma el vaso con mucha frecuencia es un comentario ingenioso de los colegas, un insulto, que le hagan el vacío..." Blanca Lusilla - Psiquiatra del servicio de Salud Mental Infantojuvenil

Lusilla y Marín han estado en el IES Pérez Comendador. Para Irene García, una alumna presente, «le puede pasar a cualquiera, así que creo que está muy bien darle visibilidad y enseñarnos sobre ello». Una compañera, Irene Gracia, opina que «debido a muchas enfermedades de salud mental que la mayoría de la gente padece se pueden perder muchas vidas y deberían ser más reconocidas».

Otra alumna añade: "Actualmente no se habla demasiado de estos temas, lo que no significa que no tengan importancia ya que es todo lo contrario, que nos hayan enseñado a identificar este tipo de problemas y a pedir ayuda lo encuentro muy útil. No solo importan las enfermedades físicas, las mentales también están ahí".