Un nuevo sindicato, CNT, ha pedido que se esclarezca y se tomen medidas por el accidente laboral que costó la vida, por electrocución, a un joven de Guareña de 23 años el pasado jueves en Malpartida de Plasencia.

Si CCOO reclamaba el pasado viernes la actuación de la Fiscalía, ahora el sindicato CNT Extremadura ha pedido que el suceso "no se eche al olvido y que la autoridad laboral tome medidas para que los responsables de la empresa no se vayan de rositas".

El sindicato ha señalado que no entiende "por qué un trabajador, que llevaba trabajando tan poco tiempo en la empresa, tuvo que realizar un trabajo tan peligroso y complicado, cuando el tendido eléctrico subterráneo no estaba localizado y se deberían haber tomado medidas de seguridad más rigurosas para evitar el trágico accidente".

Según ha señalado la Guardia Civil, la electrocución se produjo por contacto "con tendido aéreo".

Sin medidas adecuadas en prevención de accidentes

Según CNT, la mayoría de las empresas en Extremadura "no toman medidas adecuadas de prevención de accidentes laborales. Solo las que son obligatorias por ley, como la entrega de los EPI y los cursos de prevención de riesgos laborales a los que, en algunos casos, los trabajadores y trabajadoras no tienen acceso". Además, afirma que "algunas empresas de formación homologadas y autorizadas realizan los cursos en connivencia con las empresas para que los trabajadores no pierdan horas laborables, cuando es obligatorio que se hagan en horario de trabajo".

Por otro lado, asegura que, "además de ahorrarse costes con la prevención, también se los ahorran con plantillas escasas dando lugar a más accidentes laborales debido al exceso de carga de trabajo".

Según sus datos, en lo que va de año "ya van 3 trabajadores muertos y el año pasado fueron 24". En su opinión, parte de este problema se evitaría "dando más medios a la Inspección de Trabajo, aunque lo que está claro es que trabajar en Extremadura supone un grave peligro para la vida y un atentado a la salud de los trabajadores".