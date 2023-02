El suicidio, problema social que, directa o indirectamente nos afecta y del que se sigue hablando en voz baja, mientras en estos momentos, el diez por ciento de la población está pensando en suicidarse, del que no sabemos ni hablar y relacionamos indefectiblemente con la salud mental, cuando no siempre es así y es la cordura precisamente la que lleva, de manera conscientemente, a tomar esta dura decisión con totales determinación y lucidez, pues el objetivo de la persona suicida no es otro que: dejar de sufrir.

Porque sí, la mayoría de las veces, el principal componente es sicológico, pero también pueden ser causa otros de tipo emocional, económico, acoso,… pues cuando la desesperanza se instala en las profundidades humanas, las posibilidades de ver el brillo de alguna luz al final del túnel son casi nulas y la desesperación por vivir y no poder transmuta en un intolerable sufrimiento del alma. Convertido en foco de actualidad, en esta ocasión por las gemelas de doce años de Sallent, pues, aunque todas las vidas son importantes, pareciera que, cuando el tiempo que resta por vivir es mayor que el vivido, su valor se incrementara y el impacto general fuera más profundo. De nuevo queda patente que fallamos y no hacemos todo lo que está en nuestra mano para atender los gritos silenciosos o manifiestos de nuestros más cercanos. Esa compleja red socio-familiar (si existe) mira para otro lado intentando continuar con sus vidas como si no pasara nada, negando lo evidente. Incluso, antes de nada, atreviéndose a juzgar, como si sus actos y decisiones fueran de lo más coherentes. Qué fácil es ver la paja en el ojo ajeno… Las escasas medidas institucionales como la creación del número de teléfono de marcación directa 024, hábil las veinticuatro horas y los siete días de la semana, para prevenir y paliar las necesidades urgentes de estas personas tiene menos de un año de vida y fue gracias a una demanda social, tras registrarse un pico histórico máximo de casos el pasado año. Convendrán que, cuando anualmente alrededor de cuatro mil personas, casi la mitad menores, llegan a esta situación, la consumen o no, la responsabilidad es de todos. Y, una vez más, creo que la mejor herramienta de afrontamiento es la educación y la escuela su principal plataforma, para llevar a cabo acciones de visibilización, sensibilización y concienciación de manera transversal, incluyendo en el currículo escolar y desde las primeras etapas y a lo largo de la vida, actividades destinadas a la adquisición de habilidades y realización de prácticas, como medidas de prevención y atención necesarias. Prestemos más atención, porque esta sí que es una asignatura pendiente.