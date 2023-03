La lucha continúa porque no puede ser de otro modo y cada día trae una nueva oportunidad de conseguir mejoras en todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas en cuestión de igualdad.

Escucho hablar sobre ello y da lo mismo el lugar, conversaciones de barra de bar en las que arreglar el mundo y, al terminar, cada quien se marcha a sus casas sin más, dejando las palabras esparcidas por el suelo del local de turno, esperando ser barridas por el dueño, perdiéndose después en el agua sucia de fregarlo por el sumidero del wáter, sin más. Al día siguiente, la realidad nos devuelve la bofetada de todo lo que queda aún pendiente por mejorar y en lo que, por fortuna, una mayoría de hombres cercanos ya está contribuyendo para generarlo. Aunque, las cifras delatan que estamos aún muy lejos de alcanzar por derecho ese necesario y justo empate entre ambos sexos.

Mientras el trabajo doméstico no esté remunerado ni exista corresponsabilidad seguirá sin considerarse trabajo como tal; las tareas de cuidado de niños o mayores sean mayormente atribuibles a ellas que a ellos; la brecha salarial sea un hecho y, por consiguiente, la capacidad de ahorro sea menor; los empleos peligren más por diversas razones como la posible maternidad; la propiedad de la tierra del planeta pertenezca a los hombres casi por completo (98% frente a un 2%); existan decenas de países donde la mutilación genital femenina se practique; dos tercios de las víctimas de trata de personas sean mujeres, en concreto, sexual; se les siga imponiendo esposo o cada dos segundos una niña sea forzada a contraer matrimonio; seamos tratadas como cosas y no como personas; seamos asesinadas, literal y figuradamente, que no sé cuál es peor, si terminar con el sufrimiento de una mujer para siempre además de con su vida o, permanecer viva con miedo hasta el final de tus días; los micromachismos, la misoginia y la misandria campen a sus anchas en un sistema eminentemente patriarcal continúen dándose desde muy temprana edad; …

El camino por recorrer aún es muy largo y fatigoso. Os necesitamos, a cada uno de vosotros para contribuir al cambio y conseguir que nuestras diferencias sumen buenas prácticas y no sólo voluntades.

El próximo miércoles, día ocho de marzo, volveremos a gritar por todas: las que fueron, somos y serán. Escuchadnos y acompañadnos no sólo ese día en las calles, sino cada uno de ellos en todos los lugares y situaciones y valoradnos de igual a igual, hemos demostrado sobradamente que lo merecemos. Cambiad el chip, nadie es mejor que nadie, pero todavía, tampoco igual, no mientras las diferencias nos hagan perder más que ganar.