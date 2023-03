Unidas Podemos Plasencia ha pedido públicamente al gobierno local que no recurra al Tribunal Supremo la sentencia que anula la adjudicación de la redacción del proyecto de ampliación del parking de La Isla.

Dado que dos tribunales la han anulado ya, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y el Contencioso Administrativo número 1 de Cáceres, la portavoz de UP, Mavi Mata, ha advertido que «al final, apoyar un proyecto erróneo es un doble gasto. Políticamente se están cometiendo errores; que se deje de recurrir y se busquen otras alternativas», ha pedido.

Según ha recordado, "desde octubre sabemos que se presentó un proyecto y la primera sentencia dice que no está bien. No entendemos por qué se sigue adelante con un proyecto que no sirve, es un doble gasto" porque si, como dicen los tribunales, se anula la adjudicación y hay que adjudicar de nuevo el proyecto, habrá que pagárselo a otra empresa.

Además, los dos juzgados han condenado en costas al ayuntamiento.