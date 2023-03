La empresa de la adjudicación anulada en Plasencia reclama el pago del proyecto

La decisión del Ayuntamiento de Plasencia de acatar la sentencia del TSJEx que confirma una anterior de un juzgado Contencioso Administrativo de Cáceres y obliga a anular la adjudicación de la redacción del proyecto de ampliación del parking de La Isla tendrá consecuencias, no solo relativas al retraso de las obras, sino también económicas.

El motivo es que la junta de gobierno desestimó en diciembre del 2021 el recurso que interpuso una licitante, Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo Estudio SLP, con sede en Mérida, que pidió la suspensión del procedimiento. Como el proceso no se suspendió, la empresa adjudicataria, la placentina Julián Burgos Estudio de Arquitectura SLP, redactó el proyecto, que entregó en junio del año pasado. La factura la remitió en agosto y aún no la ha cobrado.

Por eso, ante el anuncio del concejal de Urbanismo de la anulación de la adjudicación, Julián Burgos ha registrado una solicitud para cobrar esa factura, por valor del coste de la redacción del proyecto, unos 20.000 euros.

"Me dieron el proyecto por bueno"

El arquitecto ha explicado que ganó el proyecto y se ajustó al plazo para redactarlo. Los técnicos municipales lo revisaron y «en abril, me pidieron que cambiara cosas y se cambiaron». Lo volvió a presentar en junio y «me lo dieron por bueno, tengo los informes favorables», afirma.

Por eso, no entiende la situación, que es «la primera vez que me pasa y no conozco a nadie que le haya pasado» y subraya que, no solo ha perdido tiempo y trabajo, sino también «dinero, yo he pagado al ayuntamiento una fianza», que tampoco se le ha devuelto.

Burgos señala que, si el ayuntamiento no le paga, reclamará el dinero «por otras vías» y lo que no hará será pedir «dinero por trabajos que no hemos hecho». Lo dice porque la adjudicación también incluía el estudio de seguridad y salud, dirección de obra y dirección de ejecución de la obra, todo por 46. 298,23 euros. En suma, un conjunto de trabajos que no solo haría él, sino «socios que íbamos juntos» y ahora no cobrarán.

De momento, el ayuntamiento no ha explicado si pagará el coste del proyecto y lo que quiere es convocar cuando antes una mesa de contrataciones para, como dice la sentencia, valorar las otras dos ofertas que se presentaron en su día a la licitación. Cabe recordar que los juzgados condenaron también en costas, de 1.500 y 750 euros, al ayuntamiento.