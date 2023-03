Vecinos de Plasencia denuncian peleas tras el cierre de una discoteca

Vecinos del entorno de la calle Talavera de Plasencia han denunciado públicamente que el pasado fin de semana ha vuelto a haber aglomeraciones y ruidos en la calle, a los que se han sumado varias peleas después de que cerrara una discoteca.

Aunque no han presentado ninguna denuncia en la comisaría de la Policía Nacional, cuentan con varios vídeos en los que se pueden ver las peleas, que han tenido lugar pasadas las 4.30 horas. En las imágenes, no hay ningún miembro de la policía, salvo en un último vídeo, donde aparecen hasta seis agentes, que interceden para que no haya más agresiones, aunque la calle permanece repleta de personas.

"Damos gracias que de momento no hay ningún herido con arma blanca. ¿Qué tendrá que pasar para que actúen los responsables? Se preguntan. Además, recuerdan que ya ha pasado en torno a un año desde que el gobierno local anunció que se estaba elaborando una ordenanza de ruidos y aún no se ha aprobado.

Además, ha aparecido roto el cristal de otro portal, esta vez en la calle Morenas.

Desde Intramuros, el presidente vecinal, Julián Gutiérrez, ha pedido que la policía se adelante al cierre de los locales de ocio y acuda antes, "a partir de las once o las doce de la noche" para disuadir las aglomeraciones, peleas y actos vandálicos porque, en su opinión, los ocurridos el fin de semana "se podrían haber evitado".