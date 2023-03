Nuria López rechaza ser la número 2 en la lista del PSOE de Plasencia

Después de que el PSOE provincial y regional no hayan respaldado la lista que aprobó la asamblea local del partido en Plasencia para las próximas elecciones municipales por su falta de integración con el sector más crítico, han comenzado las negociaciones.

Según ha podido saber este periódico, ha habido conversaciones con Nuria López, que encabeza ese sector y fue concejala con David Núñez, para que pudiera entrar en la lista que tiene a Alfredo Moreno como candidato a la alcaldía. López ha rechazado ir de número 2, posición que ocupa en la lista aprobada Mireya Conejero, vicesecretaria general del PSOE local.

Según ha manifestado la propia López, "se podría haber hecho un proyecto bonito", pero finalmente ha decidido no sumarse a la lista. No obstante, este miércoles por la tarde, ha tenido lugar una reunión entre los miembros del sector crítico para tomar una decisión sobre la posibilidad de que algunos se incluyeran en la candidatura. Finalmente, han decidido no hacerlo y tampoco presentarán una lista alternativa porque "la asamblea que es soberana y ya decidió el viernes" con sus votos.

Silencio del PSOE provincial y regional

Lo que también está en el aire es el lugar que ocupará Esther Sánchez, alcaldesa de San Gil y que en las anteriores elecciones lideró una candidatura independiente. En la lista aprobada el viernes, ocupa el puesto número 4.

De momento, ni el PSOE regional ni el provincial se han manifestado sobre su rechazo a la lista aprobada por 36 militantes en asamblea el pasado viernes y tampoco lo ha hecho Moreno.

En todo caso, los cambios tendrán que estar decididos antes de este sábado, ya que ese día el Comité Federal del PSOE hará pública la lista definitiva.