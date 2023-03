El candidato del PSOE de Plasencia: "Me siento superavalado por la dirección del partido"

"Me siento superavalado y apoyado por la dirección del partido. Estoy muy contento". Con estas palabras ha querido zanjar el candidato a la alcaldía de Plasencia por el PSOE, Alfredo Moreno, la polémica surgida después de la aprobación de la lista en asamblea el pasado 10 de marzo.

Moreno ha recordado que ya dijo que, "si no había compromiso con Plasencia, Alfredo Moreno se iría, no sería candidato", pero ha asegurado que "existe un compromiso muy potente con esta ciudad" por parte de la dirección regional.

Así, a pesar de que según pudo saber este periódico, después de la asamblea, las direcciones provincial y regional instaron a Moreno a negociar con el llamado sector crítico para lograr una lista de integración, el candidato ha asegurado que eso son "cotilleos y especulaciones que no vienen a cuento" porque la lista se aprobó en asamblea por mayoría absoluta y después por la comisión de listas, el comité provincial, regional y federal en todos los casos "por unanimidad, esa es la realidad", ha dicho.

Esto contrasta con las declaraciones realizadas por el sector crítico, que incluso mantuvo una reunión para decidir si se integraba o no en la candidatura de Moreno. "No voy a entrar en especulaciones", ha insistido Moreno, quien además ha subrayado: "Me niego a que se siga hablando del sector crítico, son compañeros que quieren lo mejor para este partido y estoy muy orgulloso de todos porque todos queremos que el PSOE gane las municipales".

La lista "que quería hacer", afirma Moreno

Sin embargo, ninguno de estos compañeros va en su lista de 21 personas y 3 suplentes. Moreno ha argumentado que el partido es como "los buenos equipos de fútbol, tenemos gente para tres o cuatro alineaciones, no es que sean mejores o peores sino que he considerado que es la lista que tenía que ir, es la que he hecho yo y la que yo quería hacer".

Sobre las negociaciones con el sector crítico, ha apuntado simplemente que se reúne "prácticamente a diario" con compañeros y todos los días habla con ellos. Con todo, se ha mostrado "orgulloso de la lista" con la que concurrirá a las elecciones municipales.

Ha dicho de ella que es la lista "que va a gobernar los próximos años Plasencia" y está formada por "gente preparada y con ganas de trabajar". Ha insistido en que tiene el apoyo y el compromiso del secretario regional, Guillermo Fernández Vara y ha explicado que han preparado "150 medidas muy ambiciosas, un proyecto que viene a sacar a Plasencia de la oscuridad y el pasado".