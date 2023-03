Médico de Plasencia: "Vivimos situaciones de agresividad casi a diario"

Juan Peromingo ejerce como médico en el centro de salud La Data de Plasencia, un entorno donde, ha asegurado, se viven "situaciones complicadas prácticamente a diario, sobre todo de agresividad verbal".

Peromingo, junto al resto de profesionales sanitarios de la capital del Jerte, ha participado este jueves en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia en unas jornadas de presentación del Plan contra las Agresiones y la Estrategia de Salud Comunitaria que ha elaborado la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

"Al igual que todos los compañeros, vivimos situaciones complicadas prácticamente a diario, sobre todo de agresividad verbal, porque los pacientes demandan cosas que o no podemos solucionar o simplemente no entran en la cartera de servicios y no lo entienden", ha apuntado en declaraciones a los periodistas.

Peromingo ha indicado que los protagonistas de estos momentos de agresividad son tanto los pacientes como sus acompañantes "sobre todo cuando éstos acuden al centro de salud con personas mayores o niños".

El médico ha indicado que espera que el nuevo plan contra la agresiones de la Consejería de Sanidad "ayude a paliar estas situaciones y sobre todo que evite que se llegue a la agresividad física, algo que desgraciadamente también ocurre, aunque no lo es habitual, pero sí se producen y es algo intolerable".

Cerca de 90 casos de agresiones en el 2022

La presentación del citado plan ha corrido a cargo del director general de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Sociosanitaria, José Luis Vicente Torrecilla, que ha anunciado que los datos de agresiones sanitarias de 2022 en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud arrojan 89 casos "contando todas las categorías".

"Durante el año pasado se produjeron 36 agresiones a facultativos sanitarios, 22 a personal de enfermería, 11 entre celadores y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), y 20 entre el resto de categorías sanitarias", ha apuntado.

Vicente Torrecilla ha destacado que el 80% de estas agresiones fueron amenazas, insultos o vejaciones, mientras que las agresiones físicas suponen un 20%.

Asimismo, en señalado que el perfil del profesional agredido es el de una mujer entre 35 y 55 años, con ejercicio en el ámbito de la Atención Primaria y por un motivo de discrepancias en la atención recibida, consistiendo en la realización de amenazas contra el mismo, siendo realizadas por un paciente programado en el ámbito sanitario público y durante el ejercicio de su jornada laboral.

Por su parte, el perfil del agresor responde al de una mujer entre 40 y 60 años, siendo habitual, en el 48% de los casos, que la agresión se ejerza por una paciente que estaba programada, aunque en el 27% ésta la protagoniza la acompañante del paciente.

El Plan de Prevención, Actuación y Atención a los Profesionales del Sistema Sanitario Público de Extremadura (SSPE) frente a las agresiones pretende prevenir las agresiones a los sanitarios extremeños y que los centros, establecimientos y servicios sanitarios sean lugares seguros donde no se vivan situaciones de agresividad.

El plan contempla una serie de medidas de seguridad pasiva como el botón del pánico, dispositivo situado al alcance del profesional sanitario en su puesto de trabajo y cuya finalidad es la activación de una señal que active la reacción de otros profesionales.