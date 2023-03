De los pies a las ruedas de Noelia

La historia de Noelia García Martín merecía ser contada en un libro. Así se lo dijo su «buen amigo» Anselmo Solana, el artífice de que De mis pies a mis ruedas. Cómo me cambió la vida, se vaya a presentar este jueves, a las seis, en el centro de Las Claras.

El objetivo de Noelia no es otro que cualquier persona que pueda vivir o estar en una situación similar a la suya «vea que, si se quiere, se puede». «Una silla de ruedas no me ha impedido hacer en la vida lo que me he propuesto», afirma.

Por eso, con su ejemplo quiere lanzarles el mensaje de que «no se hundan». «Porque solo tenemos una vida y hay que disfrutarla. Hay que asumir las cosas, aceptarlas y tirar adelante».

Es lo que hizo ella cuando, con 21 años, pasó de llevar la vida normal de una estudiante de Ciencias Empresariales a verse en una silla de ruedas.

Ocurrió después de que un día, bajando las escaleras del portal de su casa, se hiciera una pequeña lesión que derivó en la necesidad de que le hicieran una artroscopia en una rodilla. «Era sencilla, iba a estar 48 horas».

Acudió a una clínica de Sevilla donde le dijeron que tenía «los mejores médicos». El problema es que, cuando le pusieron la epidural, «me pincharon en la médula espinal». Recuerda que no podía mover las piernas y lo que en principio le dijeron que era normal se transformó en «tienes una paraplejia y no vas a volver a andar. Fue un jarro de agua fría».

En todo momento, estuvieron a su lado su padre y su madre, a quienes destaca como sus pilares junto a sus hermanos. «Han estado en las buenas y en las malas. Han hecho de sicólogos, de fisioterapeutas, de todo».

Primero tuvo que estar 9 meses en la clínica de Sevilla, después 8 en Majadahonda y otros 11 meses en el hospital de parapléjicos de Toledo. Todo para volver a ser «lo más independiente posible».

Retomar la vida

Era el momento de recuperar su vida, ya no sobre sus pies, sino sobre dos ruedas. Recuerda que sus amigos «desaparecieron, solo me quedaron dos», pero conoció a Laureano Gil, entrenador de nadadores paralímpicos, quien la animó a probar en la piscina.

Empezó «por ocio», pero cuando Gil la vio preparada disputó su primer campeonato autonómico y logró «dos medallas de oro, que para mí tienen tanta validez como la medalla olímpica».

Así que decidió seguir nadando y compitiendo y, en el 2004, pudo participar en los juegos paralímpicos de Atenas. Destaca que Gil le decía siempre que debía estar «con los pies en el suelo» y así lo hizo, dispuesta a pasarlo bien. Lo que no esperaba es que, al nadar los 50 metros braza y girarse para ver cómo había quedado, vería su nombre en la segunda posición.

Medalla de plata, «no te lo crees, lloras», afirma. En su vida como nadadora, ha logrado más de 80 medallas y, en 2010, llegó además la Medalla de Extremadura, que entrega la Junta. Junto con la olímpica «es la más importante de mi vida», subraya.

Noelia tuvo que dejar la piscina «por problemas de salud», pero se había estado formando y volvió a seguir adelante, esta vez dentro de la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta, colaborando en programas sobre el dopaje en el deporte, la alimentación y también como coordinadora en Plasencia de la Asociación para el estudio de la lesión medular espinal (Aesleme).

Lleva ya más de 20 años impartiendo conferencias en colegios, institutos, universidades y acuartelamientos y, tras 25 años en silla de ruedas, tuvo que superar otro golpe. Le salió un eccema en el tobillo derecho que terminó convirtiéndose en una infección que le llegó al hueso.

Hace dos años, cuando fue a hacerse una cura, le dijeron «hoy ingresas y mañana te amputamos la pierna. No me dio tiempo a asimilarlo». Confiesa que lo pasó mal, pero tras comprarse una prótesis, volver a rehabilitación y de nuevo a ser independiente, ha vuelto a «seguir para adelante».

Reconoce que «hay que echarle mucho valor» para afrontar todo lo que le ha ocurrido, pero tiene claro que le da importancia «a lo que realmente la tiene».

Es la filosofía que plasma en un libro ya a la venta y prologado por Guillermo Fernández Vara, quien acudirá a la presentación, al igual que el alcalde, Anselmo Solana y María Antonia Rivera, como presentadora.