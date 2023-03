Esta herramienta se ha convertido en un arma de doble filo. Cuando se aplica la picaresca de quien busca la trampa en la ley para sacar beneficio o, al menos el Virgencita ,Virgencita, que me quede como estoy. Basados en el egoísmo e interés humanos, lo que se creó con buena intención con el objetivo de lograr la inserción laboral de los más necesitados, se transforma, en muchos casos, en un mero trámite que transitar para evitar perder las prestaciones que se están percibiendo de la Junta de Extremadura, la antigüedad de la inscripción como demandante de empleo, u otras.

Priorizados para sectores de la población desfavorecidos: parados de larga duración, mayores de cuarenta y cinco años, personas con discapacidad, víctimas de terrorismo o violencia de género…, la obligatoriedad de realizar estas provechosas acciones formativas, a cambio de mantener estos beneficios por su desfavorable situación, sin embargo, no tiene en cuenta la debida supuesta coherencia entre los diversos perfiles profesionales de cada individuo y la adecuada formación profesional específica más conveniente para cada quien, que garantizaría de forma más certera las posibilidades reales de encontrar trabajo, considerando sus habilidades y competencias laborales particulares y no sólo sus características sociales.

El problema es que la selección del alumnado se lleva a cabo bajo criterios que no favorecen la equidad del grupo, dado que los niveles académicos, culturales y profesionales comprenden un ramillete variopinto situado de extremo a extremo, donde caben toda clase de dispares personas con idiosincrasias y características muy diferentes, que separan y empobrecen, más que unen y enriquecen.

Y esta excesiva distancia se convierte en el caldo de cultivo perfecto para generar conflictos personales interrelacionales, fruto de una complicada comunicación, que convierte el entendimiento en ardua tarea o misión casi imposible y que, sostenido diariamente durante meses, puede acabar con el buen funcionamiento del curso y la paciencia del docente quien, ni con todas las herramientas y habilidades sociales logra mantener un buen ambiente, hasta concluir que, llegados a este punto, el silencio es el arma más fuerte e inteligente.

Competencias digitales, en comunicación, habilidades sociales, inteligencia emocional, etc.., implementadas con valiosos certificados de profesionalidad de todos los niveles son desperdiciados cuando no llegan a los destinatarios adecuados o, quienes los reciben por obligación, no hacen un óptimo uso de ellos e impiden el acceso a quienes, si se les hubiera dado la ocasión, habrían sacado un mejor y mayor provecho.

Es lo que hay, responden desde la administración.