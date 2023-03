Plasencia ya tiene una profesional del corte de jamón

Montse Susaño recuerda que cuando tenía poco más de dos años ya comía jamón. No sabía entonces que el «arte» de cortarlo se convertiría en «un veneno que se te mete en las venas».

Fue «como a quien le empieza a gustar el baile, es una pasión igual que cualquier otra, que cuando empiezas a mirarlo, te empieza a enganchar».

Y eso hizo, ver a otros cortadores, en la televisión, en eventos y, de tanto decirles a sus amigos: «yo quiero hacer esto», en el 2017 le regalan un curso de cortador profesional de jamón.

Recuerda que fue en Cáceres, con unas 20 personas «que no teníamos ni idea de cortar jamón» y de ocho de la mañana a ocho de la tarde. «Cuando llegué, no me acordaba de nada».

Después, siguió yendo a ver concursos, e incluso cortaba jamón para su familia, sus amigos, una comunión... Se quedó embarazada y tuvo un parón para tener a sus tres hijas, pero ya tenía el veneno y, con el apoyo de su marido, decidió retomar el aprendizaje. «A él le gusta que me guste y me dijo que, si quería concursar, que me lo propusiera». Así que, en el 2022, «lo retomé en serio, a tope».

Tanto que se dedicó a entrenar «sin descanso, no paro, voy donde puedo y hago todo lo solidario para aprender y absorber».

Decidió que quería convertirse en cortadora profesional y no dudó en coger el teléfono para llamar a maestros que pudieran enseñarla porque «no estaba satisfecha conmigo misma, pensaba que me faltaba para ser profesional».

Dio con Álvaro Diezma, maestro cortador de jamón con más de 35 premios nacionales y campeón de España en el 2020. «Le dije, me encanta cortar jamón, pero sé que no lo estoy haciendo bien, necesito pautas».

Diezma accedió a enseñarle y Montse aprovecha sus días libres y vacaciones para acudir a Consuegra (Toledo) a recibir sus cursos. «En septiembre, me enseñó a cortar un jamón de pata izquierda y en enero, el de la pata derecha. He estado todos estos meses practicando y ahora también platos creativos, le mando fotos por teléfono y él me va diciendo. Él me dijo que esto era como un bailarín al que le gusta bailar, que si conoces los pasos, lo vas a disfrutar a tope».

Ayuda del cortador placentino Felipe Gil

Así está siendo. Ahora, va con toda su familia a los eventos, a Almendralejo, al Rocío, al encuentro de cortadores de jamón que hubo en Plasencia por Afads y este sábado, a la feria de la mujer.

Ha contado además con una gran ayuda, la del cortador de jamón placentino Felipe Gil. Recuerda que le conoció un día en que se quedó embobada mirando su vitrina de premios y él la invitó a entrar. «Le estoy muy agradecida, en este camino me he encontrado con gente que me ha ayudado mucho».

"No sé por qué somos tan pocas mujeres, quizás lo ven como un trabajo masculino y no se atreven"

Subraya que los cortadores masculinos no ven a las mujeres como una competencia, al contrario. «A ellos les gusta que las mujeres estemos y no sé por qué somos tan pocas, quizás lo ven como un trabajo masculino y no se atreven».

Gil señala que pueden ser un 10% del gremio y subraya que «la elegancia de la mujer no la tiene el hombre». Destaca la «devoción» de Montse, que se ha puesto ahora como meta participar en concursos.

Lo de dejar su trabajo en un supermercado para dedicarse profesionalmente a cortar no se lo plantea aún. «Esto es una carrera de fondos y hay que tener paciencia», afirma.