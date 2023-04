Vecinos insisten en la inseguridad en el centro de Plasencia y Cenalmor afirma que es inventada

No solo no opinan igual sino que sus afirmaciones son completamente contrapuestas. Por un lado, los vecinos de la calle Talavera de Plasencia y aledañas y la asociación Intramuros insisten en que hay inseguridad en esta zona del centro de la ciudad, por aglomeraciones en la calle que generan ruidos que impiden el descanso y también peleas y vandalismo. Por otro, la Concejalía de Interior y la Policía Local manifiestan que no existe inseguridad y se ha creado «alarma social», que el intendente policial, Enrique Cenalmor, ha tachado de «inventada».

Vecinos de Plasencia denuncian peleas tras el cierre de una discoteca Son las conclusiones de ambas partes tras las reuniones que han tenido lugar entre el concejal de Interior, David Dóniga y los mandos de la Policía Local y Nacional con vecinos de la calle y la asociación Avepla, donde está integrada Intramuros. Se han reunido precisamente a raíz de las últimas denuncias de vecinos por las aglomeraciones en la calle y sus consecuencias, de las que toman incluso fotografías y vídeos para dejar constancia públicamente, ya que muchos están cansados de llamar a la policía sin que se atiendan sus denuncias, según afirman. También Intramuros solicitó una reunión con el alcalde, Fernando Pizarro, para tratar estos temas. Este martes, Dóniga ha señalado que les ha transmitido «tranquilidad» porque «la Policía Local está sobre el problema, Plasencia no es una ciudad insegura». Ha subrayado que «se está actuando a la salida de las discotecas, la presencia policial existe y los aforos y horarios de cierre se están cumpliendo». Equipos de sonido y nada de dar vasos de plástico en Plasencia No obstante, ha anunciado que se va a realizar «un seguimiento sobre los equipos de sonido» de los locales porque han recibido quejas de vibraciones y también, que se va a insistir a los hosteleros para que no den vasos de plástico a los clientes. Además, se aumentará la limpieza de la calle a la madrugada del viernes, como ya había adelantado el alcalde. El intendente, Enrique Cenalmor, ha sido más crítico y ha afirmado que se ha creado «cierta alarma social» que considera «inventada» porque ni en el hospital ni en el centro de salud de La Data ha habido partes de lesiones por peleas ni se han puesto denuncias en comisaría en este sentido y está a la espera de la información del 112 por posibles llamadas. Se ha referido, sin nombrarlo, al presidente vecinal de Intramuros, Julián Gutiérrez, por unas declaraciones realizadas a una televisión nacional. Por contra, ha afirmado que «el despliegue policial que hay en esta ciudad no lo hay en ninguna» y ha dicho que los policías se despliegan por las calles para que las vayan desalojando, aunque el murmullo «no se puede evitar». Vecinos de Plasencia afectados por ruidos piden que se hagan mediciones en la calle Esto contrasta con vídeos de los vecinos de aglomeraciones y peleas en los que no se ve a ningún agente. Por eso y porque también han sufrido rotura de cristales de los portales y han denunciado en varias ocasiones públicamente y en el registro del ayuntamiento que no pueden dormir por los ruidos, consideran que «no acaban de reconocer el problema, lo ven como hechos aislados y así es imposible que pongan una solución», en palabras de Juan Benito, presidente de Avepla. Precisamente, Casimiro Alcón, presidente vecinal en la calle, vicepresidente de la asociación de comerciantes de la calle y colaborador del movimiento vecinal Stop ruidos, ha pedido «policías a la hora del cierre de los locales para desalojar la calle» y se pregunta si «están esperando a que alguien saque un arma blanca para actuar». También ha hecho hincapié en lo que la situación supone para el turismo, ya que la calle es zona de paso de los visitantes hacia la plaza Mayor y también espacios como el hotel Alfonso VIII han señalado que han tenido que anular habitaciones que dan a la calle por los ruidos.