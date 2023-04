Más de 16.300 pacientes han cambiado de médico de familia en Plasencia

El último concurso de traslados del Servicio Extremeño de Salud ha supuesto el cambio de médico de familia para un total de 16.373 pacientes de los centros de salud de Plasencia.

Según ha informado la Consejería de Sanidad, un total de doce facultativos de Atención Primaria han llegado a los centros de salud placentinos el pasado mes de marzo, en su mayoría al de La Data, Plasencia III.

En concreto, han sido 6 los médicos que se han incorporado a este centro y suman un total de 8.515 pacientes. Desglosados, los cupos de estos facultativos son de 1.619 pacientes, 1.028, 1.447, 1.431, 1.402 y 1.588.

El segundo centro que se ha visto más afectado es el Plasencia I, Luis de Toro, al que han llegado tres nuevos médicos, con un cupo total de pacientes de 4.069. Desglosados, uno tiene 1.321, otro 1.377 y otro 1.371.

Por último, al centro de salud Plasencia II, el de San Miguel, han llegado otros tres médicos, aunque su cupo global de pacientes es menor, de 3.789. En concreto, uno de ellos tiene un cupo de 954 pacientes de las zonas de Galisteo y San Gil y los otros dos, de 1.402 y 1.433 pacientes.

Consultas de tarde en los centros placentinos

Este no ha sido el único cambio que se ha puesto en marcha en los centros de salud de Atención Primaria desde el mes de marzo, ya que también se han estrenado las consultas de tarde. Como ya publicó este periódico el 18 de marzo, el primero en estrenarlas fue el Luis de Toro, pero en las últimas declaraciones realizadas por el consejero de Sanidad, José María Vergeles, que ha presentado un plan regional para reducir la demora, ya se han implantado en los tres centros de salud de la ciudad.

Lo que está pendiente todavía y se quiere conseguir en este mes de abril es que no haya que esperar más de dos días para tener una cita disponible con el médico de Atención Primaria. En Plasencia, aún no se ha conseguido y, como ejemplo, una cita para el centro de salud de La Data, tanto administrativa telefónica como de consulta, presencial o no, puede suponer a día de hoy hasta una semana de espera.