La edil de Turismo de Plasencia: "todo lo que perjudica la imagen de la ciudad nos perjudica a todos"

Varios propietarios de apartamentos turísticos de la zona centro de Plasencia, e incluso del hotel Alfonso VIII, se han quejado públicamente de que las aglomeraciones y ruidos que se producen por el ocio nocturno les han llevado a anular habitaciones o perder clientes.

A raíz de las denuncias de vecinos de la calle Talavera y aledaños y de la asociación vecinal Intramuros y de las posiciones a favor y en contra, la edil de Turismo ha señalado que "todo lo que perjudica la imagen de la ciudad nos perjudica a todos".

Belinda Martín se ha referido así al comunicado de la Federación Empresarial Placentina, en el que el sector de la hostelería habla de una "campaña de desprestigio" por comentarios "desde algunos sectores" ante "alborotos" que califican de "puntuales". La edil no ha entrado en polémicas y ha afirmado que "todo el mundo tiene derecho a comer, vivir y descansar".

No obstante, ha señalado que no conoce "ninguna ciudad en la que no haya un acto vandálico" y por eso ha subrayado que lo importante es "educarnos todos y el civismo, deberíamos hacer todos un acto de reflexión y pensar en los demás, no solo en uno mismo, los protagonismos no son buenos", ha dicho, sin aludir a nadie en concreto.