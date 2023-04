Exmilitantes del PSOE y vecinos de San Gil se unen a Blas Raimundo en Plasencia

Después de que dejara de ser concejal del PSOE en el 2011 y militante en el 2014 a raíz de la disolución de la agrupación del PSOE de Plasencia, Blas Raimundo vuelve a la política como candidato independiente de Juntos x Extremadura. Lo hace acompañado de otros cuatro exmilitantes socialistas y dos vecinos de San Gil, que se han sumado a una lista con la que aspira a conseguir "diez concejales más uno" en las próximas elecciones municipales.

A sus 66 años, Raimundo ha explicado este jueves que ha decidido liderar en la ciudad este partido de nueva creación porque Plasencia "necesita un cambio de gobierno" y está "un poco dejada".

No obstante, aunque primero dijo que no a la propuesta de Juntos, ha afirmado que tomó la decisión definitiva tras ver la lista del PSOE en la ciudad, a la que considera "débil". De hecho, ha subrayado que Fernando Pizarro gana las elecciones porque "enfrente no tiene a un líder que le pueda hacer la competencia".

Sí lo era en su día Cándido Cabrera, exalcalde socialista y uno de los culpables de su regreso político porque "fue la primera persona que en 1999 me llamó y me dijo que quería que fuera en la lista, me hizo creer que podía ser concejal".

Disolución de la agrupación del PSOE de Plasencia

Lo fue de Caminos, Festejos, Interior y Obras. Hasta que llegó el Caso Plasencia, por el que fue condenado a inhabilitación durante siete años por prevaricación administrativa y la disolución de la agrupación socialista del PSOE. Raimundo ha criticado con dureza a los dirigentes que la llevaron a cabo y ha afirmado que no le permitieron volver a afiliarse al partido, en el que militaba desde 1976.

No obstante, sobre el caso judicial ha afirmado: "Para mí es pasado, está totalmente olvidado", aunque ha recordado que está "orgulloso y contento" por todo el apoyo que recibió desde el primer momento y por los veinte reconocimientos recibidos a lo largo de su vida política.

En cuanto a la lista que está terminando de confeccionar, ha avanzado que el número 2 será Valeriano José Rodríguez, más conocido como Patxi, líder del grupo musical Los Jacobos y el 3 Estrella Manzano, vecina de San Gil, entidad local menor de la que Raimundo fue alcalde. En el número 4 estará Modesto Durán, histórico militante del PSOE de Plasencia, que también dejó de serlo con la disolución de la agrupación, que trató de impugnar y se considera "una víctima, yo era una persona molesta". Otro vecino de San Gil, Carlos García, también irá en una candidatura donde de momento no hay ningún afiliado a Juntos x Extremadura.

Su presidente, Raúl González, ha subrayado de Raimundo que es "conocedor de las necesidades que tiene Plasencia por su experiencia y está involucrado en el día a día".