Plasencia abre expediente a dos locales de ocio por molestias a los vecinos

El Ayuntamiento de Plasencia ha abierto dos expedientes a locales de ocio nocturno de la zona centro. Lo ha desvelado el intendente de la Policía Local, Enrique Cenalmor, este viernes, al señalar: «sí es cierto que el ocio nocturno causa molestias a los vecinos y esto hay que reconocerlo».

Por ese motivo se han abierto los expedientes, que se están iniciando, según ha matizado Cenalmor. Uno está dirigido al cierre del establecimiento y otro supondrá un trabajo policial de control del equipo de sonido para «evitar molestias en domicilios». No ha dado los nombres de ninguno.

Además, ha anunciado que habrá patrullas de paisano por las noches para intentar pillar a quienes orinen en la calle, un «problema de educación, es cierto», que está castigado con una multa de cien euros.

Respecto a las voces, cánticos y otros ruidos procedentes de personas o aglomeraciones de los que se han quejado en numerosas ocasiones vecinos del centro, ha indicado que se pueden denunciar en base a la ordenanza de convivencia y ocio. «Si les detectamos, se les puede denunciar y a alguno se le ha denunciado», ha afirmado.

La seguridad, "bandera" de Plasencia

Lo que no se han denunciado en los últimos tres meses son agresiones o peleas, según los datos que ha recabado del 112, la comisaría de la Policía Nacional, la Policía Local, el hospital y el centro de salud de La Data.

«Los datos son objetivos y nos dicen la realidad que hay en la ciudad. Está demostrado que la seguridad es una de sus banderas».

No obstante, ante las quejas vecinales públicas y a través de las redes sociales, ha dicho que «todo se debe denunciar» y ha pedido colaboración ciudadana.

Al que ha vuelto a criticar ha sido al presidente de la asociación Intramuros, Julián Gutiérrez, de quien dice que mintió en sus declaraciones a una televisión nacional porque en la ciudad «no hay armas blancas ni peleas multitudinarias» y sobe el vídeo de una pelea en la calle Talavera ha dicho que "de muy bajo nivel. Plasencia no es una ciudad de muchas peleas".

Sobre la petición de Gutiérrez de que retirara sus afirmaciones sobre él o estudiaría llevar al intendente al juzgado, ha dicho: "Para denunciar hay que cometer un hecho delictivo y no lo he cometido. Puede amenazar con lo que quiera. No sabemos qué intereses tiene. Cuando se denuncia algo hay que hacerlo con datos reales, no soltar lo que a uno le parece porque causa perjuicio".

Precisamente, la asociación ciudadana Plasencia conVIDA ha mostrado su "total y absoluto apoyo a Julián Gutiérrez, ante los ataques, injurias y difamación recibidos contra su persona, como vecino de Plasencia, miembro de la junta directiva de esta asociación y presidente de vecinos de Intramuros". El colectivo considera que "las reivindicaciones sobre ruidos y actos vandálicos denunciados son justas y necesarias, por representar a un colectivo que se ha visto perjudicado y para nada inventadas, ya que los ruidos continuos y las duras imágenes grabadas por vecinos están ahí, lamentablemente, y lo que no se debe admitir desde los responsables de seguridad es intentar minimizarlo y denunciar al mensajero".