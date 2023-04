Guillermo Calle, de Plasencia, a la final mundial de un campeonato de danza

Guillermo Calle Pérez, un joven de Plasencia de 16 años, ha conseguido llegar a la final mundial del campeonato de baile Global Dance Open, en el que han competido 800 bailarines de 50 escuelas diferentes de distintos países.

La fase nacional se ha celebrado en Mérida y Calle ha obtenido la medalla de bronce y 86 puntos (había que lograr al menos 70 para clasificarse para la final) gracias a su coreografía de danza clásica The Talisman male variation.

Su puntuación le permitirá acudir junto con el resto del equipo español, formado por los finalistas del resto de modalidades de baile inscritas, a la final mundial, que tendrá lugar del 19 al 22 de julio en Ávila.

Calle estudia en la Escuela Internacional de Danza Nieves Martínez de Plasencia, cuya directora y también profesora se ha mostrado muy ilusionada por el nuevo éxito del que es su alumno "desde que tenía cinco años".

Martínez destaca su "potencial" y la "ilusión que desborda, lo suyo es pasión por la danza". Tiene tantas cualidades, que incluso le pasó tres niveles de avanzado para que accediera al nivel profesional. El próximo año, será su último curso y todos los anteriores los ha superado con "distinción en todos los exámenes". Martínez destaca que al nivel profesional suelen llegar los alumnos de más de veinte años.

Hace dos años, en el 2021, fue finalista en los premios Duende, al que optaban "los mejores bailarines de 600 escuelas de España, Italia y Portugal", subrayó entonces Martínez. Además, estuvo en la final nacional del concurso Vive tu sueño.

En ese momento, el joven hablaba así del talento: "El talento no lo es todo, ya que, si tienes por ejemplo un don innato para bailar, pero no lo explotas como deberías, trabajando muy duro y ensayando, una persona que no tenga ese talento pero que trabaje más duro que tú, va a acabar superándote".