Hosteleros, vecinos y comerciantes del centro de Plasencia quieren crear una federación

En el centro de Plasencia hay dos asociaciones de comerciantes, Zona Centro y Puerta y calle Talavera; en la Federación Empresarial Placentina está representada también la hostelería y, de carácter vecinal, solo existe la asociación Intramuros. Ahora, comerciantes, hosteleros y vecinos de la zona centro han decidido unirse para crear una federación.

Los promotores afirman que cuentan con el apoyo de más de cien personas y que la federación estará constituida «en las próximas semanas».

Más de 30 personas se han dado cita este martes en la plaza Mayor para anunciar la intención de crear este nuevo colectivo que tiene como objetivo «dar a conocer la verdad del centro y la profunda convivencia y respeto que hay entre todos», pero también «defenderse de las intensas campañas de acoso y difamación contra la propia ciudad, los sectores productivos, el gobierno local y la propia Policía Local».

En concreto, en el texto que han elaborado muestran su «total desaprobación y rechazo a las ultimas declaraciones o campañas de desprestigio», campañas «oscuras» promovidas, en la mayoría de los casos y según señalan, por la asociación de vecinos Intramuros.

Esta lleva años presentando escritos en el ayuntamiento y también en la Junta y ha acudido incluso al Defensor del Pueblo, plasmando quejas vecinales por ruidos, vandalismo y otras situaciones que se llevan dando en diferentes calles del centro.

También ha presentado sugerencias a la ordenanza de ruidos y ha hecho declaraciones sobre las últimas quejas por peleas y actos vandálicos.

"Muerte" del centro de Plasencia

En este sentido, los promotores de la nueva federación señalan que Intramuros no representa a todos los vecinos del centro y lo que quieren es «dar voz a todas las personas que actualmente no la tenemos y que convivimos en el centro». Además, afirman que su presidente, Julián Gutiérrez, al que no nombran, «libra una batalla personal contra el alcalde de Plasencia, en la que los daños colaterales son los empresarios» y que además quiere «destruir y arruinar, ya no solo la sana convivencia de empresas de hostelería con vecinos y el sustento de cientos de puestos de trabajo en esta ciudad, sino el propio nombre de nuestra ciudad».

En su opinión, las peticiones que hace Intramuros al ayuntamiento, plasmadas en las sugerencias a la ordenanza de ruidos, son «desmedidas» y «un ataque directo a los hosteleros y comerciantes» y significarían «la muerte del centro placentino».

Pedro González, hostelero, ha señalado que las peleas denunciadas públicamente son «hechos puntuales» y Miguel Ángel Rodilla, comerciante afirma: «hay malestar porque siempre se están sacando las peores cosas de Plasencia».