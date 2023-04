Depresiones severas y autolesiones, en menores del área de salud de Plasencia

Ansiedad, depresiones severas y muchas autolesiones. Es lo que más está tratando ahora la unidad Salud Mental infanto-juvenil del área de salud de Plasencia, que ha empezado acudiendo a los centros educativos para dar charlas a los menores y ahora va a hacer lo mismo con padres, abuelos, educadores y todo el que tenga relación con niños y adolescentes.

La responsable del servicio es la psiquiatra Blanca Lusilla, que ha señalado que, en el caso de los intentos de suicidio, «no estamos tan mal como el año pasado» porque si el curso pasado hubo 5 casos entre menores, este curso de momento solo ha habido uno, aunque «muy severo» y en un menor de solo «doce años».

No obstante, lo que sí han observado son «bastantes casos de depresiones más severas y muchas autolesiones de menores que se hacen cortes por todos lados».

También advierte de los problemas de salud mental por la mala alimentación. Lusilla explica que hay muchos menores que «no comen fruta ni verdura y legumbres una vez al mes», lo que provoca un «déficit nutricional» y «alteraciones del sistema nervioso».

Bebidas energéticas y nuevas tecnologías

También critica el alza en el consumo de alimentos procesados, el consumo de bebidas energéticas y el mal uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo para ver «páginas porno, que les alteran». A esto suma también el consumo del cannabis por la falsa creencia de que es «medicinal».

Para que los familiares y educadores conozcan todo lo que puede provocar problemas de salud mental en menores se han organizado las jornadas de salud mental de la infancia y la adolescencia, que serán el 10 y 17 de mayo en horario de tarde en el teatro Alkázar. El formulario de inscripción lo han repartido en el hospital Virgen del Puerto, los centros de salud y el de especialidades Luis de Toro (ambulatorio) y también en colegios y parroquias.

Lusilla insta a estar atentos a los menores que dicen que no pueden más y se quieren matar. «Yo no me lo tomo a broma, me da muchísimo miedo».