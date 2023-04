La oposición de Plasencia critica que los presupuestos de este año aún no vayan a pleno

«Ya lo llevamos diciendo desde hace un año, que este gobierno del señor Pizarro no iba a hacer presupuestos». Lo afirma Alfredo Moreno, portavoz del PSOE, que, como el resto de partidos de la oposición del Ayuntamiento de Plasencia, ha criticado que el gobierno del PP no vaya a llevar todavía al pleno los presupuestos del año.

Los del 2022, que se aprobaron en mayo del año pasado, están prorrogados y el edil de Hacienda, José Antonio Hernández, ha señalado que están «trabajando en ello, están tramitándose, pero aún no vamos a llevarlo a pleno, todavía queda tiempo».

No ha explicado más. Para el PSOE, el motivo es que «ellos saben perfectamente el desajuste económico que tienen en las cuentas y en año electoral no podían presentar un presupuesto con un desajuste de más de diez millones de euros». Moreno señala que esa cantidad sale de «dos millones de remanente de tesorería negativo del año 2021, más 4,5 de ahorro neto negativo de los años 2020 y 2021. A esto le sumamos que llevan dos años sin presupuestar el pago del Sepei». Considera que, por este motivo, "no han querido someterse al debate de tener un presupuesto deficitario".

Por Unidas Podemos, Mavi Mata considera que la falta de presupuestos es «un claro ejemplo de la manera de hacer política del PP, de una dejadez absoluta, de no implicarse y esto tiene consecuencias económicas, a la hora de pedir subvenciones, de solicitar fondos europeos...»

Por su parte, Paqui García, de Ciudadanos, señala que «inexplicablemente tenemos unos presupuestos prorrogados cuando tiene el PP mayoría absoluta». Además, afirma que todavía "no contamos con borrador en el cual trabajar", por lo que, "lógicamente se tiene que pensar que es por interés electoralista, dando a entender que está por encima del interés de los placentinos y nos vemos abocados a hacer encajes de bolillos".