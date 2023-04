El contrato del bus urbano de Plasencia cumplirá en verano sin estar adjudicado de nuevo

El próximo mes de agosto, cumplirá la prórroga de un año que la cooperativa de autobuses Los Arcos de Plasencia solicitó el año pasado y se aprobó en pleno, solo con los votos a favor del PP. Sin embargo, para entonces no estará adjudicado de nuevo el servicio, por lo que, para mantenerlo, la empresa tendrá que pedir otra prórroga.

El gobierno local está trabajando en un nuevo pliego «que refleje las condiciones actuales del servicio», según ha señalado la cooperativa y también el alcalde, Fernando Pizarro. Sin embargo, este ha explicado que la previsión es que salga a licitación en verano y con la intención de que el procedimiento «no dure más de un año».

Por lo tanto, no quedará otra opción que la prórroga, que sería la segunda de un total de cinco que puede solicitar la empresa, cada una por un año de duración.

Hasta que se adjudique el nuevo contrato, el ayuntamiento tendrá que «seguir ayudando» a la cooperativa para restablecer el equilibrio financiero, como fija el pliego de condiciones por el que se adjudicó el contrato.

El nuevo pliego incluye nuevas líneas, como una que uniría el PIR de Los Monjes con el centro de Cáritas y el barrio de Los Mártires y también contemplará la cesión por parte del ayuntamiento a la cooperativa de los nuevos autobuses eléctricos que se van a adquirir, un total de 4, uno de tamaño grande y tres pequeños.

Licitación de autobuses eléctricos para Plasencia

A mediados de marzo, el concejal de Medio Ambiente, Sergio López, dijo que la licitación de estos nuevos vehículos sería inminente y, aunque aún no se ha producido, Pizarro ha asegurado que se hará «de forma inmediata» y el gasto de energía eléctrica también lo contempla el pliego. Hasta que no esté adjudicado, no se podrán ceder los autobuses.

Mientras, el PSOE y Unidas Podemos han criticado la situación del servicio. El portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, la ha calificado de «deficiente» y ha criticado la eliminación de la línea 3 los fines de semana y festivos y el coste del viaje durante el pasado día del Puerto.

La portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, considera que el gobierno local tiene que dar una explicación por la «decisión unilateral de la empresa de eliminar la línea 3». Ambos apuestan por la municipalización del servicio.