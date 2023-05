Ignacio Javier Serrano San Pedro tiene 63 años y es empresario del centro de Plasencia desde 1995. Nunca ha militado en ningún partido y ahora es el candidato de Levanta Plasencia a la alcaldía.

Ha fichado como número 2 a la edil de Cs, Paqui García, ¿por qué?

Porque me gusta su forma de hacer política, muy equilibrada, no agresiva, siempre nos hemos llevado bien y participa mucho en la asociación Plasencia conVIDA, de la que soy vicepresidente.

¿Levanta es de izquierdas o de derechas?

Nos ubicamos en el centro. Hay gente que tiende más a la derecha y gente que tiende más a la izquierda, lo que nos une es Plasencia, ese es nuestro eslogan.

¿Cómo es su equipo?

Es un equipo técnico, de gente preparada, que no es política porque incluso Paqui tiene su empresa, con lo que entramos en política para solucionar cosas.

¿No cree que la falta de experiencia política puede ser un hándicap?

Podría serlo, pero contamos con el respaldo de la plataforma Levanta Extremadura, donde está Estanislao Martín, que lleva más de 40 años en política.

"Nuestro modelo de ciudad consiste en recuperar la ciudad de servicios y la zona centro"

¿Cree que tiene posibilidades de entrar en el ayuntamiento?

Sí porque la gente del comercio sabe que yo voy a apostar por el comercio. Nuestro modelo de ciudad consiste en recuperar la ciudad de servicios, no apostar solo por el turismo ni vaciar el centro. Eso es un error. Yo voy con la bandera de la movilidad y el aparcamiento. Mi proyecto es ese para recuperar el centro.

¿Cuál sería su primera decisión si llegase a ser alcalde?

Lo primero que haría sería quitar las señales de prohibido el acceso de vehículos al centro. Yo quitaría el prohibido y haría carteles de restricción. Pondría horarios más accesibles y nuestra idea es hacer aparcamientos en el centro, pero que no se vean, subterráneos o en edificios.

¿Con qué partidos pactaría y con cuáles no?

Como somos un equipo diverso, no lo tenemos claro todavía. No hay ninguna línea roja. Dependerá del programa y a lo mejor pactaríamos cosas puntuales en beneficio de Plasencia. No obstante, nosotros vamos a ganar y a ser gobierno, estamos preparados. Hemos notado mucho apoyo en la calle y vamos a movilizar a mucha gente que hace cuatro años no votó y nos ha dicho que lo hará.

¿Cuáles serían sus líneas de actuación?

Una es que la ciudad no pierda más, revertir la situación actual y otra, qué podemos hacer para desarrollar más. Más logística, el desarrollo del polígono industrial, desarrollo de barrios y ahí es fundamental el centro, que es lo que más se ha perdido en Plasencia.

Un mensaje para los ciudadanos

Que tenemos un equipo preparado y entre todos vamos a preparar un proyecto muy bonito para Plasencia, que la va a cambiar, queremos poner a Plasencia en la casilla de salida y que sea capital de la comarca del norte de Extremadura y para eso hay que tener buenas relaciones con el norte, que creemos que se ha perdido.