El pleno de Plasencia aprueba por unanimidad el regreso del mercadillo a la Hispanidad

Como estaba previsto, la corporación municipal de Plasencia en pleno ha aprobado este martes el regreso del mercadillo textil de los martes a la avenida de La Hispanidad. Lo ha hecho más de un año después de que el PP aprobara en solitario su traslado al recinto ferial, tras llegar a un acuerdo con los ambulantes para un periodo de prueba de seis meses.

Pero el portavoz municipal del PSOE, Alfredo Moreno, ha echado en cara al PP que "coaccionaron y presionaron" a los ambulantes para llegar a ese acuerdo, ya que si se quedaban en la Hispanidad, no podría ponerse el 100%. No obstante, el gobierno local ofreció al colectivo que algunos puestos ocuparan el aparcamiento del parque de La Coronación y "no querían de ninguna de las maneras", según ha subrayado el edil de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla. Finalmente, esta ha sido la solución adoptada porque 33 puestos se instalarán en el aparcamiento y cerca de cien en la Hispanidad.

Pero para Unidas Podemos y Ciudadanos el traslado al ferial fue una decisión "unilateral" del gobierno local porque "nadie quería irse", según la portavoz de UP, Mavi Mata, en lo que ha coincidido la portavoz de Ciudadanos, Paqui García. Ambas han recordado que hubo una recogida de firmas en contra y, al igual que el PSOE, han dicho que ni los hosteleros de la zona ni los usuarios apoyaban el traslado.

Piden el traslado del mercadillo placentino lo antes posible

Por eso, Moreno ha subrayado que "el tiempo nos ha dado la razón" y lo que han pedido todos es que el traslado se haga lo antes posible, teniendo en cuenta que el compromiso cumplió el 9 de febrero. Así, para el PSOE, la aprobación ahora del cambio es "electoralista", e incluso ha acusado a Escanilla de racista, lo que el concejal ha negado.

Con todo, el alcalde, Fernando Pizarro, ha destacado que, antes del traslado al ferial, hubo "muchas reuniones" y ha agradecido a Escanilla su "trabajo y valentía" porque Pizarro considera que el Berrocal es "el mejor emplazamiento para el mercadillo". De hecho, cree que "tarde o temprano se trasladará al ferial", ya que mantenerlo en la Hispanidad supone tener cerrada una avenida importante y además rodeada por dos colegios, un instituto, una residencia de mayores y la universidad. "Es difícil de entender hipotecar ese espacio", ha dicho.