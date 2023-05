Si en marzo, el Ayuntamiento de Plasencia contrató a la orquesta Vulkano para la denominada Fiesta de la primavera, ahora será la orquesta Panorama quien dará el "concierto preferias", según ha señalado el concejal David Dóniga.

No obstante, la fecha acordada con la orquesta será el viernes 19 de mayo, a partir de las once de la noche, en el recinto ferial del Berrocal, pero no en la parte techada sino al lado porque cuentan con "el escenario móvil más grande de Europa", de doce metros de altura, según ha explicado el promotor Abraham Serradilla.

Tanto Dóniga como Serradilla han destacado que se trata de "la mejor orquesta de España", que ofrece un "espectáculo mayúsculo", gracias a sus 22 componentes y a que cuenta también con acrobacias, malabares y capoeira, además de cantantes, músicos y bailarines.

La han calificado como una orquesta para todos los públicos, con temas de todos los estilos musicales y la entrada será libre. Habrá también barra de bebidas y al ayuntamiento le costará 15.000 euros más IVA.