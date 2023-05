Mavi Mata: "somos la única alternativa progresista en Plasencia"

A punto de cumplir 41 años, Mavi Mata fue la primera secretaria general de Podemos en Plasencia. Tras cuatro años como portavoz de la confluencia Unidas Podemos en el ayuntamiento placentino, con dos concejalas, repite como candidata.

¿Qué ha aprendido de política municipal en estos años?

He aprendido que es muy importante conseguir que la administración funcione de una manera mucho más eficaz. Hemos visto que el ayuntamiento es un muro para la ciudadanía, sobre todo el registro. Nosotras queremos agilizar la administración, que haya mucha más transparencia y facilitar el acceso a los procedimientos.

¿Creen que son suficientes cuatro años para llevar el mando del ayuntamiento?

Sí y yo creo que en cuatro años se puede mejorar Plasencia y nos merecemos que el ayuntamiento cambie. Si fuera alcaldesa, tengo medidas que ahora mismo se podrían poner en marcha.

¿Cuál sería la primera decisión que tomaría?

Si gobernamos, nos comprometemos a gestionar la residencia de mayores de los pabellones militares desde el ayuntamiento, ya que la Junta no tiene ningún interés en gestionarlo de manera pública. Una inversión de dinero público debe beneficiar a todas las personas mayores, no solo a quienes puedan costeárselo.

¿Cómo se puede dar la vuelta a la situación económica y la deuda de las huertas de La Isla?

Las huertas es una herramienta que el PP utiliza para no gestionar. Estamos convencidas de que los presupuestos del ayuntamiento no están bien estructurados y se utilizan de manera partidista y no buscan solucionar la vida de la gente y es posible darle la vuelta. Nosotros tenemos una apuesta clara por servicios públicos de calidad, con una gestión directa.

¿Qué puede ofrecer Unidas Podemos que no ofrezcan el resto de partidos?

Lo primero que ofrece es un equipo comprometido, que hemos demostrado que hemos sido una acción política útil y hemos conseguido muchas cosas. Lo que ofrecemos es una gestión para construir una ciudad que de verdad existe porque Plasencia tiene capacidad y oportunidades, pero ha tenido unos dirigentes que no han sabido explotar todo lo que Plasencia puede ofrecer.

¿Cree que la polémica por la ley del ‘sí es sí’ puede afectarles?

Creo que la política nacional no debe influir en los votos, pero es importante visibilizar que el Gobierno de coalición ha hecho grandes cosas que repercuten económicamente en los vecinos de Plasencia, como inversión en servicios sociales o una ludoteca.

¿Cree que el volumen de candidaturas y la fragmentación del voto les puede afectar?

Creo que somos la única alternativa de izquierdas, el único partido a la izquierda del PSOE y somos un ejemplo de unidad y de trabajar en equipo. Hemos sumado a personas de Plasencia en Común y de independientes, autónomos y eso hacer que seamos la única alternativa progresista.

¿Pactaría con otros partidos de izquierda para arrebatarle la alcaldía al PP?

Nuestro proyecto es un proyecto de cambio para Plasencia y eso pasa por gobernar. Si el 28M no conseguimos suficientes apoyos para ello, en base a los resultados veremos las opciones, pero ahora toca salir a ganar y darlo todo en esta campaña para que los vecinos y vecinas de Plasencia nos apoyen como única alternativa de izquierdas en la ciudad.